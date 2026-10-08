Corinthians tem 35% de chance de rebaixamento após derrota para Inter e demissão de Diniz

Corinthians chegou à sua 7ª derrota consecutiva no Brasileiro e segue estacionado nos 32 pontos, mas perdeu posições na tabela de classificação e caiu para a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento; clube ainda não anunciou novo técnico

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 1 na quarta-feira, 7, no Beira-Rio, pela 29ª rodada, e se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento. Os resultados da noite de ontem foram desfavoráveis para a equipe alvinegra, que viu seus rivais pontuarem e, com isso, ficou na porta da zona de rebaixamento.

Vivendo uma má fase, o clube chegou à sua 7ª derrota consecutiva na competição e segue estacionado nos 32 pontos, mas perdeu posições na tabela de classificação e caiu para a 16ª posição, uma acima da zona de descenso. A vantagem para o Internacional, 17º colocado, é de apenas um ponto. Assim, as chances de queda para a segunda divisão voltaram a subir.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 35,9% de possibilidade de rebaixamento.

Além disso, o revés de ontem custou caro para o treinador Fernando Diniz, que não resistiu à má fase e acabou demitido após o jogo no Rio Grande do Sul. Agora, o time paulista busca um novo comandante para a reta final do Brasileirão. O nome favorito é o do argentino Ramón Díaz, que, em 2024, já assumiu a equipe com a missão de livrá-la do descenso e, em uma arrancada, garantiu uma classificação à Copa Libertadores.

As próximas rodadas prometem ser decisivas para o Corinthians, que terá uma sequência com clássicos estaduais e confrontos diretos. No mês de outubro, o clube alvinegro encara Palmeiras, Vitória, Vasco e Mirassol e fecha a sequência contra o São Paulo, já no início de novembro.

Sem um comandante definido, o Corinthians volta sua atenção para a 30ª rodada, quando terá um Dérbi pela frente. O clássico, diante do Palmeiras, será no domingo, 11, às 17h30, no Allianz Parque.