Novorizontino passa fácil pelo Goiás e assume vice-liderança da Série B
Depois de dois empates e uma derrota, o Novorizontino recebeu o Goiás, nesta quinta (1º), e venceu por 3 a 0, chegando aos 54 pontos, os mesmos do Vila Nova, que lidera por ter mais vitórias
Publicado: 02/10/2026 às 07:18
Enderson Moreira, técnico do Novorizontino (Juan Rodrigues/Novorizontino)
Depois de três jogos sem vencer, o Novorizontino se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro. Em um dos jogos que abriram a 31ª rodada nesta quinta-feira (1º), o time paulista superou o Goiás por 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Resultado deixa o time do interior paulista momentaneamente na vice-liderança da competição.
Após dois empates e uma derrota, o Novorizontino começou a partida pressionando e conseguiu controlar a ansiedade para abrir o placar antes dos 20 minutos, com Rômulo de cabeça. Outro destaque foi o goleiro Jordi, que pegou o pênalti de Tadeu e ainda fez uma defesa espetacular na sequência em rebote de Cadu. Na etapa complementar, repetiu a estratégia e Robson, artilheiro da Série B agora com 14 gols, ampliou e nos acréscimos, Juninho foi feliz na finalização e sacramentou a vitória com um belo gol
Agora, o Novorizontino soma 54 pontos, empatado com o líder Vila Nova, atrás somente no número de vitórias (15 a 16). O time goiano ainda atua na rodada. Para seguir dentro do G-2, o time paulista agora seca os concorrentes Juventude e Fortaleza, que também ainda entram em campo na rodada. Já o Goiás vê a zona de playoffs cada vez mais longe, estacionado com 42 pontos, no meio da tabela.
O Novorizontino agora encerra a 32ª rodada na próxima quinta-feira, às 19h30, quando visita o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE). Já o Goiás é um dos que abre a rodada na terça-feira, às 20h30, quando recebe o Athletic, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).
Pressionado pela torcida, o Novorizontino começou a partida tentando impor intensidade. Quando conseguiu domar a ansiedade, passou a dar trabalho ao goleiro Tadeu. Fazendo uma blitz, o goleiro do Goiás fez boas defesas em chutes de Robson e Matheus Bianqui. Até que após cruzamento na área, Rômulo cabeceou na pequena área e abriu o placar, aos 19 minutos.
Após o gol, o duelo ficou equilibrado e enfim o time goiano conseguiu aparecer no campo de ataque, mas sem conseguir finalizar a gol, enquanto o time da casa explorava o contra-ataque. Até que na reta final, o Goiás teve a chance de igualar o marcador, quando a bola bateu no braço de Gabriel Bahia. Tadeu foi para a cobrança e Jordi defendeu. No rebote, o goleiro se esticou e pegou o chute de Cadu.
Na volta do intervalo, o Novorizontino repetiu a estratégia de pressionar nos primeiros minutos. Reidiney arriscou de longe e Tadeu espalmou, depois o goleiro pegou o chute à queima roupa de Rômulo. Até que novamente a bola aérea fez a diferença. Após cobrança de escanteio, Patrick desviou na primeira trave e Robson tirou a "seca" e completou de cabeça para o gol vazio e ampliou, aos 15.
Com dois de vantagem, o jogo ficou do jeito que o time da casa queria. Confortável em campo, passou a gastar o relógio e levar o jogo no banho maria, visto que o Goiás sentiu o golpe e não esboçava reação. Na reta final, time paulista voltou a pressionar e deu trabalho ao goleiro Tadeu, até que nos acréscimos, Juninho recebeu na entrada da área e mandou no ângulo, para sacramentar a vitória.