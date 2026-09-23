Fora de casa, Operário-PR vence Criciúma e entra no G-6 da Série B

O Operário-PR chegou aos 47 pontos, empatando com o próprio Criciúma, mas por causa do saldo de gols passou a ocupar a 5ª colocação após a vitória por 2 a 0 no Heriberto Hulse

Comemoração dos jogadores do Operário em Criciúma (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Há rodadas atrás, o Criciúma dividia a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas perdeu força e sofreu sua terceira derrota seguida, iniciando uma queda livre na tabela. Em duelo direto, foi superado em casa no Estádio Heriberto Hulse por 2 a 0 pelo Operário-PR, que ultrapassou o rival e entrou na zona de playoffs na 29ª rodada. O confronto era para ter ocorrido na última segunda-feira (21), mas por conta das fortes chuvas na região catarinense, foi remarcado para esta terça-feira.

Estacionado com 47 pontos, o Criciúma agora fecha o G-6, com um ponto a mais que o Atlético-GO, sétimo colocado, e viu a distância para o G-2 aumentar para quatro pontos. Já o Operário-PR está invicto há seis jogos e os gols de Caio Dantas e Maxwell fizeram o time confirmar a boa fase entrando na zona de playoffs, na quinta colocação também com 47 pontos, porém com saldo de gols superior: 4 a 2.

Antes de a bola rolar, informações de bastidores davam que o técnico Eduardo Baptista entrou na mira do Internacional para comandar o time gaúcho no Brasileirão. A multa do treinador com a equipe catarinense é de R$ 600 mil e o Inter está disposto a pagar para contar com Baptista.

Sem saber se contará com o técnico, o Criciúma volta a campo no próximo domingo, no clássico estadual diante do Avaí, às 11h, ainda como mandante no Heriberto Hulse. Já o Operário-PR atua no sábado, às 16h30, em casa no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, contra o Ceará.

Pressionado pelo resultado, o Criciúma começou a partida em cima do Operário. Forçando jogadas pelas linhas de fundo, abusou de cruzamentos e até conseguiu balançar as redes com Nícolas, mas teve o gol anulado por impedimento do atacante. A pressão catarinense seguiu, mas a bola aérea não era tão efetiva para desarmar a defesa adversária.

Quando conseguiu levar a melhor pelo alto, o goleiro Vagner operou um milagre em desvio de Rodrigo na pequena área. A pontaria que faltou para os donos da casa, o time paranaense conseguiu colocar em prática. Caio Dantas recebeu na área, saiu da marcação e bateu cruzado para abrir o marcador, aos 37 minutos. A ida para o intervalo do Criciúma foi sob forte vaias da torcida.

O Criciúma voltou do intervalo colocando o adversário nas "cordas". Mesmo com a pressão e com a posse de bola, seguiu lateralizando as jogadas, onde a bola aérea e cruzamentos rasteiros não surtiam efeito algum. O Operário-PR manteve a postura defensiva e se desfazia da bola, mesmo com o contra ataque a disposição, para não se expor defensivamente.

Com o passar do tempo, o Criciúma foi ficando nervoso em campo, com diversas tomadas de decisões equivocadas, que consagrava a defesa paranaense e pouco incomodava o goleiro Vagner. A ansiedade do time da casa se manteve, não conseguindo encontrar outra alternativa durante o jogo para buscar o empate e ainda viu a torcida aplaudir o gol de Maxwell, em contra-ataque, sacramentando a vitória do Operário-PR.

