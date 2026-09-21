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Nacional
SÉRIE A

Internacional anuncia a demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão

Com Colorado na Zona do Rebaixamento, uruguaio deixa cargo após derrota contra o São Paulo

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/09/2026 às 09:53

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Paulo Pezzolano, ex-técnico do Internacional /Reprodução/SCI

Paulo Pezzolano, ex-técnico do Internacional (Reprodução/SCI)

O Internacional anunciou neste domingo, 20, a demissão do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. A decisão foi tomada pela diretoria gaúcha um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, resultado que manteve o clube afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele é o 18º treinador a deixar o cargo de um time da Série A na temporada.

Neste pacote de demissões também deixam o clube de Porto Alegre o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.

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A passagem de Pezzolano pelo Beira-Rio, iniciada em dezembro de 2025, encerra-se com um rendimento muito abaixo do esperado. Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, registrando um aproveitamento de 47,8%. Além da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, pesaram contra ele a perda do Campeonato Gaúcho e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, ambas perante o rival Grêmio

A péssima fase se reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. O conjunto colorado contabiliza 28 pontos, aparece na 18ª posição e integra a zona de rebaixamento à frente somente do Remo (23) e da lanterna Chapecoense (17).

Nos últimos cinco compromissos pelo Nacional, o Internacional colecionou seguidos tropeços: sofreu três derrotas, obteve um empate e conseguiu apenas uma vitória, justamente contra o último colocado da competição.

OS 18 TÉCNICOS QUE DEIXARAM SEUS CLUBES NO BRASILEIRÃO DE 2026

1 - Jorge Sampaoli - Atlético-MG

2 - Fernando Diniz - Vasco

3 - Juan Carlos Osorio - Remo

4 - Filipe Luís - Flamengo

5 - Hernán Crespo - São Paulo

6 - Tite - Cruzeiro

7 - Juan Pablo Vojvoda - Santos

8 - Martín Anselmi - Botafogo

9 - Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense

10 - Dorival Júnior - Corinthians

11 - Roger Machado - São Paulo

12 - Fábio Matias - Chapecoense

13 - Renato Gaúcho - Vasco

14 - Luis Zubeldía - Fluminense

15 - Franclim Carvalho - Botafogo

16 - Luís Castro - Grêmio

17 - Léo Condé - Remo

18 - Paulo Pezzolano - Internacional

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