Internacional anuncia a demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão
Com Colorado na Zona do Rebaixamento, uruguaio deixa cargo após derrota contra o São Paulo
Publicado: 21/09/2026 às 09:53
Paulo Pezzolano, ex-técnico do Internacional (Reprodução/SCI)
O Internacional anunciou neste domingo, 20, a demissão do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. A decisão foi tomada pela diretoria gaúcha um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, resultado que manteve o clube afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele é o 18º treinador a deixar o cargo de um time da Série A na temporada.
Neste pacote de demissões também deixam o clube de Porto Alegre o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.
A passagem de Pezzolano pelo Beira-Rio, iniciada em dezembro de 2025, encerra-se com um rendimento muito abaixo do esperado. Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, registrando um aproveitamento de 47,8%. Além da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, pesaram contra ele a perda do Campeonato Gaúcho e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, ambas perante o rival Grêmio
A péssima fase se reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. O conjunto colorado contabiliza 28 pontos, aparece na 18ª posição e integra a zona de rebaixamento à frente somente do Remo (23) e da lanterna Chapecoense (17).
O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista… pic.twitter.com/0CebpZC9uw— Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 21, 2026
Nos últimos cinco compromissos pelo Nacional, o Internacional colecionou seguidos tropeços: sofreu três derrotas, obteve um empate e conseguiu apenas uma vitória, justamente contra o último colocado da competição.
OS 18 TÉCNICOS QUE DEIXARAM SEUS CLUBES NO BRASILEIRÃO DE 2026
1 - Jorge Sampaoli - Atlético-MG
2 - Fernando Diniz - Vasco
3 - Juan Carlos Osorio - Remo
4 - Filipe Luís - Flamengo
5 - Hernán Crespo - São Paulo
6 - Tite - Cruzeiro
7 - Juan Pablo Vojvoda - Santos
8 - Martín Anselmi - Botafogo
9 - Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense
10 - Dorival Júnior - Corinthians
11 - Roger Machado - São Paulo
12 - Fábio Matias - Chapecoense
13 - Renato Gaúcho - Vasco
14 - Luis Zubeldía - Fluminense
15 - Franclim Carvalho - Botafogo
16 - Luís Castro - Grêmio
17 - Léo Condé - Remo
18 - Paulo Pezzolano - Internacional