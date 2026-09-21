Ex-líder Criciúma encara o Operário-PR na luta pelo G-6; jogo interessa ao Sport

Com 47 pontos e na descendente da tabela, o Criciúma recebe o Operário-PR, com 44 e na 8ª colocação, que pode entrar no G-6 em caso de vitória; com a mesma pontuação, mas em 9º, o Sport acompanha o complemento da 29ª rodada com atenção

Operário-PR arrancou empate com o Náutico nos Aflitos (RAFAEL VIEIRA/CNC)

A parte alta da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro segue embolada. Líder até três rodadas atrás, o Criciúma amargou duas derrotas consecutivas e se desgarrou do bolo da liderança. Para voltar a brigar pelo acesso direto, busca a reabilitação diante do Operário-PR, nesta segunda-feira (21), às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 29ª rodada.

A derrocada catarinense veio justamente no duelo direto contra o Juventude, há duas rodadas atrás, quando foi superado por 2 a 0. No seu último compromisso, foi goleado por 4 a 0 para o Atlético-GO, estacionando com 47 pontos, ainda na zona dos playoffs.

Do outro lado, o Operário-PR quer voltar a brigar pelo G-6. Com cinco jogos de invencibilidade, aparece na porta da zona de classificação, com 44 pontos. Na última rodada, buscou o empate na reta final, por 3 a 3, diante do Náutico, fora de casa.

Quem fecha a 29ª rodada é o duelo de meio de tabela entre Cuiabá e Náutico, às 21h30, na Arena Pantanal, no Cuiabá (MT). Ambos seguem na busca pela nota de corte de 45 pontos. O Cuiabá está mais próximo do objetivo, com 40 pontos e chega após empatar por 1 a 1 diante do Novorizontino. Já o Náutico aparece abaixo, com 38 pontos, e também vem em igualdade no último embate, por 3 a 3, contra o Operário-PR.