Cuiabá vence Athletic e ultrapassa Sport e Náutico na abertura da 27ª rodada da Série B
Dois jogos abriram a 27ª rodada da Série B, nesta terça (8): o Cuiabá fez 3 a 0 no Atlhetic e pulou para 9º na tabela, deixando Sport e Náutico, respectivamente, em 10º e 11º. Já o Juventude abriu vantagem na liderança ao derrotar o Criciúma por 2 a 0
Publicado: 09/09/2026 às 07:29
Fábio Gomes, jogador do Cuiabá (DIVULGAÇÃO/CUIABÁ FC)
O Cuiabá entrou em campo na Arena Pantanal para um duelo direto contra o Athletic, na noite desta terça-feira (08), dominou o adversário completamente e venceu por 3 a 0, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fábio Gomes abriu o placar na etapa inicial, enquanto Jonathan Costa marcou contra e Jean Dias, encobrindo o goleiro, fechou o placar.
A vitória leva o Cuiabá a 39 pontos, se aproximando do bloco que disputa o acesso para a elite nacional, enquanto o Athletic ainda sonha com a disputa, estagnado nos 37 pontos.
O resultado fez os dois pernambucanos, Sport e Náutico, descerem uma posição na tabela: 10º e 11º, respectivamente. Ambos têm um jogo a menos. O Timbu vai a campo nesta quarta (9), contra o América-MG, em Belo Horizonte, e o Leão enfrenta a Ponte Preta, na quinta, na Ilha do Retiro.
A bola rolou com chances claras do Athletic, quando Carlinhos, logo aos dois minutos, recebeu na área e carimbou João Carlos. O centroavante ainda teve mais uma chance, mas desperdiçou ao tentar encobrir o goleiro. De cabeça, João Miguel errou a meta cuiabana, e abriu espaço para os donos da casa abrirem vantagem. Aos 36 minutos, Igor Inocêncio lançou Kauan Cristtyan, que rolou para Fábio Gomes, de dentro da pequena área, só empurrar pras redes, e colocar o Cuiabá em vantagem até o intervalo.
O jogo voltou morno na segunda etapa. Quando cresceu no jogo, o Cuiabá foi fatal. Lorenzo recebeu sozinho para disparar pelo lado esquerdo e, quando cruzou, viu Jhonatan Silva dar um carrinho na bola para tentar afastar, mas acabou encobrindo o goleiro Luan Polli, esticando a vantagem cuiabana em 2 a 0. Aos 23, Eliel acionou contra-ataque e fez um lançamento plástico para Jean Dias receber na cara de Luan Polli e finalizar por cobertura, marcando o terceiro, dando números finais ao jogo.
A dupla volta a campo domingo (13), pela 27ª rodada. O Athletic visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 18h, enquanto o Cuiabá visita o Novorizontino às 18h30, no Jorge Ismael de Biasi.
Juventude
O outro jogo que abriu a 27ª rodada envolveu duas equipes que disputam o topo da tabela. O Juventude se deu melhor em cima do Criciúma, fez 2 a 0, fora de casa, e abriu vantagem na liderança da Série B.