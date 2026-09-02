Veja: Podcast Futebol Diario debate os jogos de Náutico e Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Gilmar Dal Pozzo, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos (Paulo Paiva/Sport Club do Recife|Rafael Vieira/CNC)

No Podcast Futebol Diario desta quarta-feira (2), nossa equipe comentou sobre os jogos de Sport e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.