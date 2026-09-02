Santos aposta suas fichas em Neymar para virada sobre Palmeiras na Copa do Brasil

No jogo de ida, o Palmeiras fez 3 a 0 e abriu boa vantagem para a partida de volta, nesta quarta (2); o Santos acredita que pode reverter a situação com a sua estrela Neymar

Neymar, jogador do Santos (ABENR/SANTOS FC)

O Santos decide com o Palmeiras nesta quarta-feira, 2, o confronto das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo, em que a equipe tem a difícil missão de reverter a derrota por 3 a 0 que levou no Nubank Parque, será na Vila Belmiro, onde Neymar gosta de jogar.

Ausência na maior parte dos clássicos e nas partidas como visitante, Neymar atuou em 16 das 24 partidas que o Santos fez na condição de mandante na temporada, isto é, esteve em campo em 66,7% dos confrontos do time em casa.

Participou, portanto, de dois em cada três duelos na Vila Belmiro. Fora de casa, jogou apenas sete dos 25 jogos do Santos em 2026, ou seja, 28%.

Também é baixa a presença do astro santista nos clássicos. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, foi apenas o quarto clássico que o jogador disputou desde fevereiro de 2025, quando retornou ao Santos. Ele cobrou a falta que gerou o gol do volante uruguaio Christian Oliva.

O camisa 10 desfalcou o Santos em 12 duelos contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo, este último que nunca enfrentou nessa segunda passagem pelo time alvinegro. As ausências foram motivadas por lesão ou pelo receio de jogar no Nubank Parque, estádio cujo gramado é sintético, alvo de frequentes e enfáticas críticas do jogador.

Ele foi ausência no revés por 3 a 0 para o Palmeiras, semana passada, que deixou o Santos em um cenário adverso nas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante garantiu que estava à disposição do técnico Cuca e que não jogou na arena palmeirense por opção da comissão técnica.

"Até chuteira adaptada eu tinha. Era uma chuteira de trava menor, para society, pedi para a Puma fazer", revelou ele. "Mas foi uma decisão da comissão técnica. Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo chamaria o Cuca de Mestre Cuca'".

Desde que Neymar voltou à equipe, no início do ano passado, o Santos, considerando todos os clássicos nesse período, tem quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas em 16 partidas - um aproveitamento baixo, de 33,3%.

Com Neymar em campo, são apenas quatro jogos: duas vitórias, um empate e uma derrota, resultando em 58,3%.

Sem Neymar, são apenas duas vitórias, três empates e sete derrotas em 12 partidas contra os adversários do Estado, um aproveitamento de 25%.

Neymar deve jogar, nesta quarta-feira (2), seu quinto clássico nessa segunda passagem pelo Santos. É esperado que ele esteja em campo na Vila Belmiro para comandar o time na difícil na busca que reviravolta que colocaria a equipe na semifinal da Copa do Brasil.

"O futebol tem remontadas, tem jogos extraordinários. Quem sabe isso não pode acontecer?", disse o atacante, confiante na reviravolta santista.

Segundo ele, o Santos "vai jogar para se divertir" contra o que considera o segundo melhor time do Brasil. "É mais um jogo na minha carreira. Já joguei os melhores campeonatos, já fiz gol em tudo que é lugar. Será mais um jogo em que vou me divertir e, quem estará na Vila, vai se divertir com o futebol do Santos."

Palmeiras



O mesmo fará Abel Ferreira, que pode ter de volta o lateral-esquerdo Piquerez, o zagueiro Alexander Barboza e o meia-atacante Jhon Arias. Todos se recuperaram de suas lesões e participaram do último treinamento. Não é certo, contudo, que joguem.

O Palmeiras tem retrospecto favorável contra o Santos na Vila Belmiro nos últimos anos. Desde dezembro de 2020, são três vitórias alviverdes, dois empates e dois triunfos alvinegros. Fora ou dentro de casa, só foi derrotado três vezes pelo rival nas últimas 22 partidas - foram 15 vitórias e quatro empates.

O Palmeiras joga com a vantagem de poder perder até por dois gols para se classificar. Vitória santista por quatro gols ou mais classifica o time da Baixada e por três força a definição nos pênaltis. O rival de quem vencer o confronto será Vitória ou Vasco, que duelam também nesta quarta.