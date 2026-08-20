Em jogo emocionante e com 3 golaços, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

Flamengo passou para as quartas de final da Libertadores e terá pela frente o vencedor de Tolima (COL) e Independiente del Vale (EQU)

Jogadores do Flamengo comemoram gol no Maracanã (ANTÔNIO FONTES/CRF)

Em um jogo disputado em alto nível técnico, com belas jogadas e três golaços, o Flamengo derrotou o Cruzeiro, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No primeiro jogo em Minas, as equipes haviam empatado por 1 a 1

O adversário do Flamengo nas quartas de final será o vencedor do confronto entre Tolima (COL) e Independiente del Vale (QU). No primeiro jogo, disputado na Colômbia, o time equatoriano venceu por 1 a 0.

Empurrado pelo maior público do Maracanã na temporada (mais de 72 mil pessoas), o Flamengo encurralou o Cruzeiro em seu campo. Distribuindo o jogo pelas laterais, o time rubro-negro teve a primeira grande chance aos sete minutos, quando o zagueiro Léo Ortiz surgiu livre na área e cabeceou muito perto da trave direita de Otávio.

A pressão foi cada vez maior. O Cruzeiro não conseguia ficar com a bola nos pés e viu Samuel Lino e Pedro quase abrirem o placar antes dos 15 minutos de jogo.

Até a parada técnica, só deu Flamengo no ataque. Foram mais três finalizações. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro erraram na definição das jogadas.

Aos poucos, o Cruzeiro adiantou a marcação, viu o Flamengo errar alguns passes e os espaços começaram a surgir para a equipe mineira. O diferencial era a objetividade dos cariocas, que voltaram a ameaçar a meta de Otávio, com chute perigoso de Pedro, aos 30 minutos.

Aos 35, não teve jeito. Em tabela maravilhosa, Pedro rolou para Arrascaeta acertar lindo chute no ângulo esquerdo de Otávio para abrir o placar para o Flamengo.

A desvantagem no placar desanimou o Cruzeiro momentaneamente. O Flamengo aproveitou para aumentar o ritmo, mas não conseguiu mais ameaçar no ataque. Já o time mineiro só ficou mais tempo com a bola nos dois minutos de acréscimos, sem incomodar Rossi.

VAR

O segundo tempo começou diferente. O Cruzeiro foi para o ataque e aos a dois minutos, após jogada confusa na área, Jorginho tirou em cima da linha. O lance foi analisado pelo VAR, que não apontou gol. Mas o Cruzeiro seguiu na pressão e Lucas Romero acertou forte chute de fora da área para empatar, aos seis minutos.

O Flamengo pareceu atordoado e o Cruzeiro aproveitou para aumentar o ritmo. Gerson e Kaio Jorge finalizaram e aumentaram a apreensão da torcida rubro-negra presente ao Maracanã. A atuação cruzeirense arrancou aplausos do técnico Artur Jorge à beira do gramado.

Mas a técnica dos jogadores do Flamengo pode resolver qualquer problema. Aos 17, Pedro repetiu a extraordinária assistência, mas desta vez o felizardo foi Samuel Lino, que ainda somou um lindo drible antes de marcar o segundo gol carioca.

A partir daí, o Flamengo passou a cadenciar mais o jogo, trocando mais passes, com a presença de Paquetá no meio de campo, que entrou no lugar do cansado Arrascaeta.

O Cruzeiro saiu mais para o jogo e a disputa ficou aberta. O Flamengo era mais organizado e dava a impressão de que estava mais perto de aumentar a vantagem do que o time mineiro conseguir o empate. Chances foram criadas pelos dois lados, mas o placar ficou mesmo no 2 a 1 e o rubro-negro carioca seguiu na tentativa de conquistar o quinto título continental.