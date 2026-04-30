Corinthians busca derrotar Peñarol em casa para encaminhar vaga nas oitavas da Libertadores

Corinthians recebe o Peñarol nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians recebe o Peñarol nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com 100% de aproveitamento, o time comandado por Fernando Diniz pode deixar a vaga nas oitavas de final encaminhada em caso de vitória.

Líder do Grupo E com 6 pontos conquistados, o Corinthians derrotou o Platense, na Argentina, e o Independiente Santa Fe, em casa, ambos por 2 a 0. Uma vitória contra o Peñarol é fundamental para as pretensões da equipe brasileira, que ainda terá duas partidas fora de casa das três restantes ao fim da rodada - incluindo o duelo contra o gigante uruguaio em Montevidéu.

Por sua vez, o Peñarol chega para o confronto pressionado por ainda não ter vencido na chave. O clube uruguaio estreou na Libertadores com empate por 1 a 1 com o Santa Fe e acabou surpreendido pelo Platense em casa, sendo derrotado por 2 a 1. Segundo a imprensa uruguaia, o técnico Diego Aguirre, ex-São Paulo, Inter e Atlético-MG, corre risco de demissão em caso de derrota.

Diante do Peñarol, o Corinthians vai tentar manter a máxima da baliza zero. A equipe ainda não foi vazada desde que Fernando Diniz assumiu o time. São seis jogos sem levar gol, com quatro vitórias e dois empates. A defesa tem sido importante não somente atrás, como também na frente. Matheus Bidu e Gustavo Henrique marcaram dois dos seis gols marcados desde a chegada do novo treinador.

Ainda não será desta vez que Memphis Depay estará disponível para a comissão técnica. O jogador se recupera de lesão muscular na coxa direita e iniciou o processo de transição para o gramado na terça-feira. Na ausência do holandês, Vitinho e o inglês Lingard brigam pela titularidade no ataque alvinegro.

Desfalques contra o Vasco por causa de punições do STJD, o goleiro Hugo Souza e o lateral Matheuzinho retornam aos 11 iniciais.