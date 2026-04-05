Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo e de graça, horário e escalações pela Série A

Sem Neymar, Santos busca afirmação no Maracanã em duelo direto contra o Flamengo

Gabigol, do Santos, e Pedro, do Flamengo (Raul Baretta/ Santos FC e Divulgação/Flamengo)

Santos entra em campo neste domingo (5), às 17h30, no Maracanã, com a missão de embalar no Brasileirão, mas terá que fazê-lo sem sua principal estrela. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo após uma discussão com Diego Hernández na vitória sobre o Remo, Neymar está fora do clássico contra o Flamengo, válido pela 10ª rodada.

A ausência é um balde de água fria para o camisa 10, que via no jogo uma vitrine crucial para reconquistar a confiança dena

O desfalque é agravado pelo clima extracampo: além do temperamento explosivo, o craque gerou forte repercussão negativa ao utilizar expressões machistas para criticar a arbitragem na última partida.

"Seria um jogo importante para ele, mas não deixa de ser importante para nós como grupo", lamentou o técnico Cuca.

Com o vácuo deixado por Neymar, os refletores se voltam para Gabigol. Após ser desfalque por questões contratuais e preservado por um edema no músculo sóleo, o atacante participou das últimas atividades e deve reforçar o Santos contra seu ex-clube.

Transmissão: Globo, ge TV e Premiere

Caso ocorra algum veto de última hora, Cuca tende a escalar um trio de ataque com Rony, Thaciano e Moisés, tendo Barreal como opção imediata.

Do lado rubro-negro, a ordem é reabilitação. O time de Leonardo Jardim tenta apagar a imagem da dura derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, o pior revés da equipe em quase dois anos. O tropeço impediu o Fla de encostar no líder Palmeiras, que começa a abrir vantagem na ponta.

Para o confronto, o técnico não contará com o volante Erick Pulgar, suspenso após expulsão. Em contrapartida, o Flamengo terá os retornos de Varela, Léo Pereira e Arrascaeta, que foram preservados na última rodada devido ao desgaste da Data Fifa e voltam para dar corpo ao time titular.

"Qualquer jogador que joga no Flamengo tem que ter capacidade e tem qualidade porque foi contratado para estar aqui para demonstrar o motivo. Por isso a cobrança porque somos capazes de fazer melhor", disse Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

FLAMENGO - Rossi; Varella, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Carrascal, Arrascaeta e Lucas Paquetá; Pedro e Samuel Lino.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO - 17h30

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ)



ONDE ASSISTIR: Globo, ge TV e Premiere



