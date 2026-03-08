Flamengo decide o Carioca diante do Fluminense atrás do sétimo tricampeonato; veja onde assistir

A expectativa é de que o Maracanã receba perto de 60 mil torcedores; Federação do Rio de Janeiro (Ferj) dividiu a carga de ingressos pela metade

Confira onde assistir clássico entre Flamengo e Fluminense ao vivo (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

O futebol brasileiro viverá, neste domingo (8), mais um capítulo de uma das suas maiores rivalidades. Fluminense e Flamengo se enfrentam a partir das 18 horas, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca de 2026. Em jogo único, o clássico Fla-Flu vai definir o campeão estadual e, em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão da Globo para o Rio e alguns estados, SporTV, Premiere e GE TV.



Atual bicampeão, o Flamengo corre atrás de seu sétimo tricampeonato. O maior campeão carioca, com 39 títulos, foi tri em 1942, 1943 e 1944, depois em 1953, 1954 e 1955. Voltou ao tri em 1978, 1979 e 1979 (especial). Também foi em 1999, 2000 e 2001; 2007, 2008 e 2009 e, mais recentemente, em 2019, 2020 e 2021. O time das Laranjeiras já foi campeão carioca por 34 vezes, ficando atrás somente do rival rubro-negro.

A expectativa é de que o Maracanã receba perto de 60 mil torcedores. A Federação do Rio de Janeiro (Ferj) dividiu a carga de ingressos pela metade. Mais animados, os tricolores esgotaram suas cotas na sexta-feira. Mas não deve sobrar nenhum bilhete para os flamenguistas até antes da decisão.

Dono da melhor campanha da atual temporada, o Fluminense é o mandante da final, mas sem nenhuma importante vantagem. Fica responsável pela operação do jogo, vestiário e uniforme. O tricolor chega à decisão após eliminar o Vasco nas semifinais. No primeiro confronto, disputado no estádio Nilton Santos, o tricolor venceu por 1 a 0. No jogo de volta, no Maracanã, administrou a vantagem e empatou por 1 a 1, garantindo presença em mais uma final.

Do outro lado, o Flamengo avançou com autoridade diante do Madureira nas semifinais. No duelo de ida venceu por 3 a 0 e na volta aplicou uma goleada histórica por 8 a 0, confirmando a classificação com facilidade. Mas, antes, teve um início difícil com o time sub-20, com uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos. A recuperação o colocou em sua oitava final seguida, confirmando sua supremacia no estado.

O clássico Fla-Flu, inclusive, vai definir o campeão carioca pela sexta vez nas últimas sete temporadas. Desde 2020, os rivais protagonizaram cinco finais. A única exceção foi em 2024, quando o clube da Gávea venceu o Nova Iguaçu na decisão.

No retrospecto recente das finais, o Flamengo leva vantagem, com três títulos conquistados (2020, 2021 e 2025), enquanto o Fluminense levantou o troféu em duas oportunidades (2022 e 2023)

O último encontro entre os rivais aconteceu ainda na primeira fase desta edição do Carioca. Na ocasião, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o time das Laranjeiras levou a melhor e venceu por 2 a 1 no Maracanã.

Ao longo da história, Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em 460 partidas. No retrospecto geral, o time rubro-negro soma 168 vitórias, enquanto o Fluminense venceu 144 vezes. Além disso, o clássico terminou empatado em 148 ocasiões.

Apesar da classificação convincente na semifinal, o Flamengo chega à decisão vivendo um momento turbulento nos bastidores. O clube passou por mudanças no departamento de futebol e anunciou a demissão do técnico Filipe Luís. Assim, o clássico também marcará a estreia do seu novo treinador: o português Leonardo Jardim, que assume a missão de conduzir o time ao título estadual.

O Fluminense, por sua vez, vive uma fase mais estável. Sob o comando de Luis Zubeldía, o time fez a melhor campanha da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, e chega à final embalado pela regularidade apresentada ao longo do torneio

Zubeldía volta a comandar o Fluminense à beira do campo depois de cumprir suspensão contra o Vasco. Na ocasião, o auxiliar técnico Maxi Cuberas exerceu a função de treinador tricolor. Homem de confiança de Zubeldía, o profissional destacou que a equipe vai com força máxima para a decisão.

"A vaga na final era um dos principais objetivos. Usamos a semana para recuperar os jogadores e trabalhar pensando na final Nós demos um bom passo, mas queremos ganhar o torneio", disse Cuberas.

A comissão técnica conta com o retorno do volante Nonato. Ele está recuperado de uma lesão de grau 1 na perna direita e disputa a titularidade com Hércules. O escolhido deve formar a dupla de volantes com Martinelli.

O zagueiro Julián Millán e o centroavante Rodrigo Castillo, oficializados como reforços nesta semana, ainda não estão à disposição. O volante Facundo Bernal se recupera de uma lesão parcial do cruzado posterior do joelho direito e também está fora.

A escalação do Flamengo para o clássico é um verdadeiro mistério, mas já deve indicar o que Leonardo Jardim planeja para a sequência da temporada. O treinador comentou sobre a importância da final e afirmou que o objetivo é dominar o rival no Maracanã.

"Acho que é um bom jogo de estreia, uma partida emocionante, contra um rival. Queremos ser dominantes e vencer. Reconheço a competitividade do torneio. Nosso objetivo só pode ser campeão do Rio de Janeiro", comentou o técnico português.

Na sexta-feira, ele ganhou reforços na sua comissão técnica, com a presença no Ninho do Urubu dos também portugueses António Vieira, José Barros e Diogo Dias.

A tendência é que o Flamengo entre em campo com a mesma base que vinha sendo utilizada por Filipe Luís nos principais compromissos do ano, com um esquema 4-4-2 variando para 4-3-3. Destaques para a dupla de volantes formada por Erick Pulgar e Jorginho - e os dois meias - Arrascaeta e Lucas Paquetá. O ataque, além de Pedro como referência, deve ter Everton Cebolinha.

Esta formação era esperada na decisão da Recopa Sul-Americana, quando Filipe Luís decidiu escalar vários reservas e se deu mal: perdeu o jogo, o título e o emprego.