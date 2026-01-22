Flamengo sobe posição e é o único não europeu no Top 30 de clubes que mais arrecadam no mundo
O time rubro-negro subiu uma colocação em relação ao ranking do ano passado
Publicado: 22/01/2026 às 15:50
Jogadores do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo está na vigésima nona posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com estudo anual realizado pela consultoria Deloitte, considerada uma referência internacional em desempenho financeiro no futebol. O time rubro-negro subiu uma colocação em relação ao ranking do ano passado.
O levantamento da Deloitte engloba, dentro das receitas, direitos de transmissão, atividades comerciais e arrecadação com bilheteria. A consultoria não considera o dinheiro obtido com negociações de jogadores.
A receita do Flamengo em 2025 foi estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão). O aumento foi de aproximadamente 1% em relação ao ano anterior. O time brasileiro aparece pela segunda vez entre os 30 clubes mais ricos do planeta.
O Real Madrid é o primeiro colocado do ranking, com faturamento estipulado em 1,161 bilhão de euros. O clube merengue já tinha ocupado a primeira colocação em 2024 e 2025, depois de ultrapassar o Manchester City em 2023.
Grande rival do Real Madrid, o Barcelona é o segundo colocado da lista, com receita de 974,8 milhões de euros. O Bayern de Munique completa o "pódio", com valor de 860,6 milhões de euros
VEJA O TOP 30 DOS CLUBES QUE MAIS ARRECADAM NO MUNDO:
1º - Real Madrid - 1,161 bilhão de euros
2º - Barcelona - 974,8 milhões de euros
3º - Bayern de Munique - 860,6 milhões de euros
4º - Paris Saint-Germain - 837 milhões de euros
5º - Liverpool - 836,1 milhões de euros
6º - Manchester City - 829,3 milhões de euros
7º - Arsenal - 821,7 milhões de euros
8º - Manchester United - 793,1 milhões de euros
9º - Tottenham - 672,6 milhões de euros
10º - Chelsea - 584,1 milhões de euros
11º - Inter de Milão - 537,5 milhões de euros
12º - Borussia Dortmund - 531,3 milhões de euros
13º - Atlético de Madrid - 454,5 milhões de euros
14º - Aston Villa - 450,2 milhões de euros
15º - Milan - 410,4 milhões de euros
16º - Juventus - 401,7 milhões de euros
17º - Newcastle - 398,4 milhões de euros
18º - Stuttgart - 296,3 milhões de euros
19º - Benfica - 283,4 milhões de euros
20º - West Ham - 276 milhões de euros
21º - Eintracht Frankfurt - 269,9 milhões de euros
22º - Brighton - 238,7 milhões de euros
23º - Everton - 234 milhões de euros
24º - Crystal Palace - 232,5 milhões de euros
25º - Bournemouth - 218,5 milhões de euros
26º - Roma - 216,3 milhões de euros
27º - Wolverhampton - 206,3 milhões de euros
28º - Brentford - 206 milhões de euros
29º - Flamengo - 202,7 milhões de euros
30º - Olympique de Marselha - 188,7 milhões de euros