Flamengo assume favoritismo e supera Palmeiras na corrida pelo título do Brasileirão
A probabilidade rubro-negra disparou de 43,7% para 72%
Publicado: 16/11/2025 às 15:19
Bruno Henrique, atacante do Flamengo (Rafael Vieira)
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro mudou de mãos após a realização dos jogos adiados. O Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 no Recife, assumiu a condição de principal favorito à taça. A probabilidade rubro-negra disparou de 43,7% para 72%, segundo cálculos atualizados pelo Departamento de Matemática da UFMG.
Chances de título do Brasileirão:
Flamengo - 72% (era 43,7%)
Palmeiras - 26,6% (era 54,6%)
Cruzeiro - 1,4% (era 1,7%)
Mirassol - 0,011% (era 0,009%)
A situação também se movimentou na parte inferior da tabela. O Sport se tornou o primeiro rebaixado para a Série B de 2026. O clube pernambucano, que já vinha afundado na lanterna, não tem mais chances matemáticas de permanecer na elite após a derrota para o Flamengo.
A vitória do Santos sobre o Palmeiras mudou as posições dentro da zona de rebaixamento. O Peixe chegou a 36 pontos, deixou o Z4 e empurrou o Vitória, que permanece com 35, para a zona crítica. Além da vantagem de um ponto, a equipe soma uma vitória a mais (9 a 8), primeiro critério de desempate.
Risco de rebaixamento do Brasileirão:
Sport - 100%
Fortaleza - 95,2% (era 92,6%)
Juventude - 82% (era 76,8%)
Vitória - 61% (era 59,4%)
Santos - 36,3% (era 51,9%)
Internacional - 21,6% (era 16,9%)
Grêmio - 2,7% (era 1,7%)
Ceará - 0,33% (era 0,1%)