Ponte Preta vence Londrina na final da Série C e comemora o seu 1º título nacional em 125 anos

Ponte Preta venceu o Londrina (Reprodução/Ponte Preta)

Considerada por muito tempo como o time de futebol mais velho do Brasil, fundado em 1900, a Ponte Preta conquistou o seu primeiro título nacional, neste sábado (25), quando venceu por 2 a 0 o Londrina e se tornou campeão do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. O jogo final foi disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, que recebeu perto de 14 mil fanáticos torcedores pontepretanos, que invadiram o gramado para festejar após o apito final.

No jogo de ida, disputado na semana passada no Paraná, houve empate sem gols. A vitória coroou a melhor campanha da Ponte Preta, que tinha sido o primeiro clube a garantir o acesso para a Série B em 2026. Depois foi seguida pelo próprio Londrina, além do Náutico e do São Bernardo.

2T | 55 min: Fim de jogo! A Macaca vence o Londrina por 2 a 0 e é campeã da Série do C do Campeonato Brasileiro 2025! ????????????????????????????????????#PONxLON (2x0)#VamosPonte pic.twitter.com/Mh8WCGejZ1 — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 25, 2025

Depois de um primeiro tempo equilibrado, a Ponte Preta marcou o seu primeiro gol aos três minutos, com Jonas Toró. Após um chute fraco e desviado num defensor o goleiro Luiz Daniel falhou ao tentar encaixar a bola. A torcida explodiu nas arquibancadas. Toró se tornou o artilheiro da Série C, com oito gols, junto com Iago Teles, do Londrina.

Mesmo com a vantagem, a Ponte Preta não diminuiu o seu ritmo e ampliou o placar aos 27 minutos, num pênalti sofrido por Toró e bem cobrado por Élvis. Na comemoração do gol houve um conflito entre os dois bancos de reservas e Roger Silva, técnico do Londrina, acabou expulso.

Nesta altura, porém, a torcida estava inflamada e empurrava a Ponte Preta para seu primeiro título na história. Uma longa espera de 125 anos e que foi comemorada dentro de campo com a premiação, comandada pelo presidente da CBF Samir Xaud. A festa seguiu na frente do estádio e depois pelas principais ruas de Campinas.

Na primeira fase a Ponte Preta teve a segunda melhor campanha, com 36 pontos, um a menos do que o Caxias. No quadrangular, somou 13 pontos e liderou o Grupo C. Volta à Série B em 2026, um ano após ser rebaixada à Série C pela primeira vez.