Fora contra o Corinthians, Neymar disputou apenas um clássico desde retorno ao Santos

O Santos disputou seis clássicos desde que o atacante foi anunciado, com São Paulo e Corinthians - três contra cada

Neymar, meia-atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

Fora da partida contra o Corinthians nesta quarta-feira, Neymar pôde defender o Santos em apenas um clássico desde que voltou ao Brasil. Até o final da competição, o camisa 10, que se recupera de lesão muscular na coxa, terá mais duas oportunidades de entrar em campo diante dos principais rivais do time da Vila Belmiro, no cenário projetado pelo presidente Marcelo Teixeira no último mês.

Neymar retornou ao País no início deste ano, após passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desde janeiro, só conseguiu estar à disposição da comissão técnica em duelo com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Nos demais, foi preservado para a reestreia ou se recuperava de lesões - estas que incomodaram o atacante nesta segunda passagem pelo clube que o revelou.

O Santos disputou seis clássicos desde que o atacante foi anunciado, com São Paulo e Corinthians - três contra cada. Em boa parte dessas partidas, Neymar foi cortado às vésperas da escalação inicial. Na semifinal do Paulistão, diante do rival alvinegro, fez exames no hotel em que a delegação estava hospedada e chegou a ficar no banco de reservas na Neo Química Arena, mas não teve condição de jogo.

Além disso, o retrospecto santista em clássicos é negativo. Nestes seis jogos, somou duas vitórias, ambas diante do São Paulo (Campeonato Paulista e Brasileiro), mas acumulou quatro reveses no período. Ainda, antes de Neymar ser anunciado, o Santos encarou o Palmeiras no Estadual e também foi derrotado, na Vila Belmiro.

O cenário para Neymar para o próximo ano é incerto, já que a diretoria santista deve aguardar a recuperação da lesão no músculo reto femoral da coxa direita para discutir uma extensão do contrato, que se encerra em dezembro. Existe a possibilidade de que o camisa retorne aos gramados ainda em 2025. A recuperação de uma lesão como a sofrida pelo atacante varia entre um a três meses.

"Neymar está em um prazo previsto para um mês", projetou o cartola santista, ao Estadão, em setembro. "Ele tem uma notoriedade e o processo em termos de divulgação é sempre maior, mas nós estamos no caminho certo, no trabalho correto, não há nenhum tipo de vontade diferente do atleta, a não ser o objetivo dele de ajudar o Santos, de jogar, visando a Copa do Mundo do ano que vem."

Se conseguir "cumprir" com esse prazo, Neymar estaria à disposição da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para os duelos com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, nos próximos dias 6 e 15 de novembro. Existe também a questão do gramado sintético do Allianz Parque, do qual o camisa 10 é crítico, na primeira dessa série de partidas. Neste ano, ele disputou apenas um jogo em campo artificial, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Este também foi seu último compromisso antes da lesão na coxa.

Marcelo Teixeira, muito em função de Neymar, também voltou atrás em acordo que tinha com o Palmeiras para que o Santos disputasse partidas como mandante no Allianz Parque. Em vez disso, o clube tem, sempre que possível, trocado seus mandos da Vila Belmiro com o MorumBis, do São Paulo.

O Santos ocupa a 16ª posição do Brasileirão e continua na luta contra o rebaixamento. Com 26 jogos disputados na competição até aqui, Neymar só pôde estar à disposição em 50% destes. O plano de recuperação também passa pela necessidade que a equipe tem de se afastar do Z-4.