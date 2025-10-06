Palmeiras vira 'favoritaço' ao título do Brasileirão após derrota do Flamengo; veja chances

O time de Abel Ferreira chegou aos mesmos 55 pontos dos cariocas, mas leva a melhor no número de vitórias

Jogadores do Palmeiras em comemoração de gol (Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras encerrou a 27ª rodada do Brasileirão como o principal favorito ao título. O time de Abel Ferreira reassumiu a liderança após vencer o clássico com o São Paulo, no MorumBis, e ver o Flamengo ser derrotado fora de casa pelo Bahia, em Salvador. Os paulistas chegaram aos mesmos 55 pontos dos cariocas, mas levam a melhor no número de vitórias (17 a 16) e ainda têm dois jogos a menos, enquanto a equipe rubro-negra tem somente um jogo atrasado a cumprir.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Palmeiras ser campeão é de 60,6% contra 31,5% do Flamengo. A três pontos dos palmeirenses, com 52, o Cruzeiro surge com apenas 7,4% de chances. Diferentemente dos rivais, os mineiros, que empataram em casa com o lanterna Sport, não têm jogos atrasados a cumprir no Brasileirão.

A derrota para o Palmeiras também diminuiu as chances de o São Paulo conquistar uma vaga na Libertadores. De acordo com o levantamento, o tricolor paulista tem 18,7% de chances de classificação. A equipe são-paulina está na sétima colocação, com 38 pontos, a cinco do G-6.

Com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro com vaga praticamente carimbada, a disputa se concentra entre Bahia (82,4%), Mirassol (73,2%), Botafogo (58,5%) e Fluminense (39,6%).

A briga também continua acirrada na parte de baixo da tabela. Corinthians e Vasco venceram na rodada e diminuíram de vez o risco de rebaixamento, caindo para 5,7% e 5%, respectivamente. Santos (30,1%) e Atlético (13,7%) perderam e ainda estão próximos ao Z-4. Sport (97,3%), Juventude (81,3%), Vitória (77,6%) e Fortaleza (71,5%) são os clubes com maior dificuldade de escapar do descenso para a segunda divisão.

Veja as chances de título do Brasileirão 2025 ao fim da 27ª rodada:

Palmeiras - 60,6%**

Flamengo - 31,5%*

Cruzeiro - 7,4%

Bahia - 0,26%*

Mirassol - 0,16%*

**Dois jogos a menos

*Um jogo a menos

Veja as chances de vaga na Libertadores:

Palmeiras - 99,996%

Flamengo - 99,99%

Cruzeiro - 99,68%

Bahia - 82,4%

Mirassol - 73,2%

Botafogo - 58,5%

Fluminense - 39,6%

São Paulo - 18,7%

Red Bull Bragantino - 9,1%

Ceará - 6,4%

Vasco - 3,4%

Corinthians - 2,9%

Internacional - 2,6%

Grêmio - 1,6%

Atlético-MG - 1,5%

Santos - 0,3%

Veja o risco de rebaixamento:

Sport - 97,3%

Juventude - 81,3%

Vitória - 77,6%

Fortaleza - 71,5%

Santos - 30,1%

Atlético-MG - 13,7%

Grêmio - 7,2%

Internacional - 7,0%

Corinthians - 5,7%

Vasco - 5,0%

Ceará - 2,3%

Red Bull Bragantino - 1,1%