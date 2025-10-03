Alexandre de Moraes critica árbitro de Inter x Corinthians em sessão no STF: 'Fomos roubados'
O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti para os gaúchos aos 52 minutos do segundo tempo.
Publicado: 03/10/2025 às 12:38
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moares (Foto: Carlos Moura, STF, Divulgação)
O corintiano Alexandre de Moraes aproveitou um instante da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira para criticar a arbitragem do empate de Corinthians e Inter. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um pênalti marcado para os gaúchos aos 52 minutos do segundo tempo.
"Ontem novamente fomos roubados a mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, pênalti absurdo", falou o ministro. O comentário veio após ele definir que "todo jogo na Neo Química Arena é um clássico". A primeira menção ao estádio corintiano havia sido feita por uma entidade participante do julgamento, que citou o exemplo de jogos em Itaquera como caso de aumento da demanda por transporte.
A sessão falava sobre o vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas digitais, em processo que a Uber contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em que é reconhecido o vínculo entre motorista e a plataforma.
O lance do jogo foi motivo de reclamação dos corintianos. "Ele deu cinco minutos de acréscimos, a bola saiu lateral, ele botou o apito na boca para encerrar a partida e deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado o tempo. Depois, foi chamado pelo senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, que conseguiu enxergar um pênalti daquela maneira, no último minuto da partida", desabafou o técnico Dorival Júnior, após o jogo.
Ao analisar o lance no monitor, Rodrigo de Lima chega a afirmar que "é muito claro que não foi falta" e entendeu a disputa como "natural". Somente depois de analisar por diferentes ângulos é que o árbitro se convence de que o lance é passível para a marcação de pênalti.
"Ok, Gilberto. Esse puxão, para mim, entendo que impacta, ok?" diz Rodrigo de Lima. "Concordo, sim, por isso que lhe chamei. Entendo que impacta, sim", ratificou o VAR.
O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Corinthians chegou a três partidas sem vitória no Brasileirão e encerrou a rodada na 13ª posição, com 30 pontos, e o Inter, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, está na 15ª, com 29. No sábado, o time paulista recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, às 21. Mais cedo, às 18h30, os colorados jogam novamente em casa, contra o Botafogo.