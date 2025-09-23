Jair Ventura deixa o Avaí e acerta com o Vitória para reta final do Brasileirão

Técnico Jair Ventura (Fabiano Rateke/Avaí F.C.)

O Avaí oficializou nesta terça-feira a saída de Jair Ventura, que aceitou proposta para assumir o Vitória na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão encerra um ciclo de pouco mais de seis meses na Ressacada e recoloca o treinador na elite nacional, agora em um cenário de maior pressão e risco.

No comando do clube catarinense, Jair acumulou 27 partidas, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. O aproveitamento de 45% reflete uma campanha de estabilidade, sem grandes oscilações, mas também distante de resultados que empolgassem a torcida. Ainda assim, a diretoria catarinense via no técnico uma peça para dar sequência ao planejamento até o fim do ano.

A ruptura ocorreu pela oportunidade surgida em Salvador. O Vitória, afundado na zona de rebaixamento, busca um nome com experiência em contextos de crise e enxergou em Jair o perfil adequado para reestruturar a equipe. O clube ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, e tem pela frente o desafio imediato contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre.

No Avaí, a transição será conduzida por Marquinhos Santos, anunciado como interino. A escolha tem relação direta com a necessidade de evitar turbulências no vestiário. O ex-treinador já conhece o ambiente do clube e carrega respaldo interno para manter a competitividade até a definição de um substituto.

A ida de Jair ao Vitória também reforça uma característica recorrente na carreira do treinador: a capacidade de assumir trabalhos em situações delicadas. Foi assim no Sport e no Goiás, e novamente se repete no Barradão. A aposta rubro-negra está em sua habilidade para organizar sistemas defensivos e extrair competitividade em curto prazo.

Já no Vitória, o desafio é encontrar um perfil que dê sequência ao trabalho sem perder identidade, em meio a um calendário apertado e competitivo.