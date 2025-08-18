Philippe Coutinho esteve nas piores derrotas de Messi e Neymar

Philippe Coutinho foi decisivo para os placares elásticos contra Messi e Neymar, com dois gols em cada partida

Lionel Messi, atacante do Inter Miami, Philippe Coutinho, meia-atacante do Vasco e Neymar, meia-atacante do Santos (Charly Triballeau / AFP, Matheus Lima/Vasco e Rafael Vieira/DP)

Philippe Coutinho esteve presente nas duas piores derrotas da carreira de Lionel Messi (8 x 2 do Bayern de Munique contra o Barcelona) e Neymar Jr. (6 x0 do Vasco contra o Santos). O último, disputado nesse domingo (17/8).

Além disso, Coutinho fez dois gols nas duas partidas. Contra o time espanhol, ele fez os dois últimos, enquanto contra o Santos, ele fez o terceiro e o quinto.

O jogo contra os Culés foi válido pelas quartas de final da Champions League de 2020, em jogo único devido à pandemia da Covid-19, e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

