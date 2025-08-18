Flamengo anuncia maior patrocínio master do futebol brasileiro
Valor pago pela nova patrocinadora do Flamengo supera os R$ 250 milhões. Acordo ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo
Publicado: 18/08/2025 às 20:22
Pedro, atacante do Flamengo (Marcelo Cortes / CRF)
O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (18/8), o novo patrocinador master. A equipe rubro-negra vai estampar a marca Betano pelos próximos três anos e quatro meses. De acordo com o clube, a parceria será a maior do futebol brasileiro. Os valores superam R$ 250 milhões por temporada.
O acordo de patrocínio contempla não só o futebol profissional, mas também outras modalidades, como vôlei, basquete e futebol feminino.
Apesar da divulgação, o Flamengo afirma que a escolha da nova patrocinadora ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Uma reunião está marcada para esta terça-feira (19/8), para finalizar o acordo.