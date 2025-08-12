° / °

Corinthians é punido pela Fifa e impedido de registrar jogadores

O prazo para quitar a dívida com o Santos Laguna, por contra da contratação de Félix Torres, terminou na última segunda-feira (11/8)

Publicado: 12/08/2025 às 18:29

Equipe do Corinthians na Copa do Brasil/Rodrigo Coca/Corinthians

O Santos Laguna notificou a Fifa pelo atraso de pagamento por parte do Corinthians na transferência do jogador Félix Torres. Por esse motivo, o clube paulista sofreu transfer ban da entidade máxima do futebol. A punição significa que o time está impedido de realizar compra de jogadores.

O prazo para o pagamento dos R$ 33 milhões se encerrou às 23h59 da última segunda-feira (11/8).

O Corinthians se acertou com o Santos Laguna pelo zagueiro em janeiro de 2024. Mesmo com mais de um ano e meio vestindo a camisa alvinegra, o Timão não realizou a transferência ao clube mexicano pelo valor acordado.

