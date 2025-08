Neymar discute com jornalistas após vitória do Santos; veja vídeo

O Santos derrotou o Juventude por 3 x 1, com dois gols de Neymar. O craque, entretanto, bateu boca com jornalista

Neymar, meia-atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

A noite foi mágica para Neymar. O camisa 10 brilhou em campo, marcou dois gols e tirou o Santos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o craque perdeu a cabeça após a partida e mandou um recado aos jornalistas.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o jogador aparece conversando com jornalistas. “Se vocês querem respeito, têm que ter respeito com a gente”, disse o atleta, visivelmente chateado. Confira o vídeo:

A comissão técnica da Seleção Brasileira assistiu à vitória do Santos por 3 x 1 contra o Juventude, no MorumBis. Os coordenadores Rodrigo Caetano e Juan Santos, além do preparador físico Cristiano Nunes, estiveram na partida.

