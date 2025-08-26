Flamengo e Palmeiras têm 86,9% de chance de título no Brasileirão 2025; veja probabilidades
O Flamengo lidera a competição nacional com 46 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras, com 42
Publicado: 26/08/2025 às 16:07
Pedro, atacante do Flamengo, e Flaco López, jogador do Palmeiras (Gilvan de Souza/Flamengo / Cesar Greco / Palmeiras)
O título do Campeonato Brasileiro 2025 dificilmente sairá das mãos de Flamengo e Palmeiras. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca tem 53,2% de chance de ser campeão, enquanto a probabilidade dos palmeirenses é de 33,7%. Assim, ambos somam 86,9% das possibilidades de encerrar a competição no primeiro lugar.
O Flamengo lidera a competição com 46 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras, com 42. A equipe rubro-negra tem um jogo a menos na tabela, e os paulistas, dois. As duas equipes estão fora da Copa do Brasil, mas classificadas às quartas de final da Libertadores.
Completando o G-4, apenas Cruzeiro e Bahia aparecem com mais de 1% de probabilidade de título. O time mineiro, em terceiro lugar, com 41 pontos, mas com todos os jogos já realizados até a 21ª rodada, tem 7,2%. Já a equipe tricolor tem 3,8%. O atual campeão Botafogo tem somente 0,7%, e o São Paulo, 0,3%.
A briga por vaga na Libertadores continua acirrada. Flamengo (99,7%), Palmeiras (98,7%), Cruzeiro (92,8%) e Bahia (83,6%) têm classificação encaminhada. Mirassol (60,8%), Botafogo (52,8%) e São Paulo (41,4%) também aparecem fortes na disputa.
Na parte de baixo da tabela, o lanterna Sport está praticamente rebaixado. O time pernambucano tem 88,8% de chance de cair. O risco de queda também é alto para o Fortaleza (74,5%) e elevado para Juventude (59%), Vitória (50,1%) e Vasco (47,3%). Santos e Corinthians têm 29,1% e 11,3%, respectivamente.
VEJA AS PROBABILIDADES DO BRASILEIRÃO 2025 APÓS A 21ª RODADA
Chances de título
Flamengo - 53,2%
Palmeiras - 33,7%
Cruzeiro - 7,2%
Bahia - 3,8%
Mirassol - 0,91%
Botafogo - 0,73%
São Paulo - 0,32%
Chances de vaga na Libertadores
Flamengo - 99,75%
Palmeiras - 98,7%
Cruzeiro - 92,8%
Bahia - 83,6%
Mirassol - 60,8%
Botafogo - 52,8%
São Paulo - 41,4%
Fluminense - 19,0%
Bragantino - 17,6%
Atlético - 9,5%
Ceará - 9,5%
Grêmio - 4,4%
Internacional - 4,0%
Corinthians - 3,6%
Santos - 1,7%
Risco de rebaixamento
Sport - 88,8%
Fortaleza - 74,5%
Juventude - 59,0%
Vitória - 50,1%
Vasco da Gama - 47,3%
Santos - 29,1%
Internacional - 13,2%
Corinthians - 11,3%
Grêmio - 11,2%
Atlético - 6,1%
Ceará - 4,9%
Fluminense - 2,2%
Bragantino - 1,9%
São Paulo - 0,24%
Botafogo - 0,13%