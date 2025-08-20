° / °

Nacional
LUTO

Idoso morre durante jogo do São Paulo contra Atlético Nacional no MorumBis

A vítima sofreu um mal súbito no intervalo da partida e estava acompanhada do filho

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/08/2025 às 21:38

Seguir no Google News Seguir

Torcida do São Paulo nas arquibancadas do Morumbis/Paulo Pinto / São Paulo FC

Torcida do São Paulo nas arquibancadas do Morumbis (Paulo Pinto / São Paulo FC)

Um idoso de 70 anos morreu após passar mal no MorumBis, enquanto o São Paulo jogava contra o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima estava acompanhada do filho, quando sofreu um mal súbito, no intervalo da partida.

Veja também:

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial de São Paulo (Jardim Taboão) como morte natural.

A partida teve público de 57.559 pessoas, recorde do estádio são-paulino no ano. Em campo, o São Paulo empatou por 1 a 1 e conquistou a classificação nos pênaltis, por 4 a 3.

As datas-base das quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas de 16 e 23 de setembro. O São Paulo enfrentará Botafogo ou LDU, que definem a classificação nesta quinta-feira. Os cariocas têm vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Rio.

atlético nacional , libertadores , Morte , Morumbi , morumbis , São Paulo , são paulo x atletico nacional , torcedor
Mais de Nacional

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP