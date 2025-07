Diniz detona árbitro após expulsão de Léo Jardim em empate com Inter

Léo Jardim, goleiro do Vasco (Dikran Sahagian/Vasco)

O Internacional ficou no empate com o Vasco neste domingo (27/7), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo marcado por polêmica no Beira-Rio. O Gigante da Colina vencia por 1 x 0, quando o árbitro Flavio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro Léo Jardim após aplicar o segundo cartão amarelo. Logo em seguida, o Colorado aproveitou a vantagem numérica e chegou ao gol de empate.

Durante a coletiva após o final da partida, o técnico Fernando Diniz, do Vasco, detonou a decisão do juiz em expulsar o defensor vascaíno.

“Eu não lembro de outra expulsão dessa. Ele não é médico. O Léo Jardim estava com dor. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos. Todo mundo sabe que isso acontece.” , disse Diniz.



