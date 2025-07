Confira a agenda de jogos do Brasileirão neste sábado (19/7)

São Paulo x Corinthians e duelo entre Fortaleza e Bahia são as principais partidas do Brasileirão neste sábado (19/7)

Fortaleza e Bahia se enfrentaram recentemente pela Copa do Nordeste, onde a equipe baiana levou a melhor, vencendo por 2 a 0 (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado (19/07) com quatro jogos. Os destaques do dia são o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, além do duelo nordestino entre Fortaleza e Bahia.

Às 16h, a Arena Castelão será palco do confronto entre Fortaleza e Bahia. As equipes enfrentam situações opostas na temporada.

Enquanto os cearenses lutam contra o rebaixamento, os baianos se mantêm entre os seis primeiros colocados do Brasileirão. Uma vitória pode ajudar ambos os lados, seja na luta contra a degola ou na busca por um lugar na Libertadores de 2026.

Confira os jogos deste sábado (19/07)

Fortaleza x Bahia – 16h – Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

Vasco x Bahia – 17h30 – São Januário, no Rio de Janeiro–RJ.

Mirassol x Santos – 18h30 – Estádio Maião, em Mirassol–SP.

São Paulo x Corinthians – 21h – Estádio Morumbis, em São Paulo–SP

