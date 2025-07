Abel vira técnico mais longevo do Brasileirão com 34 meses de vantagem para Ceni

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde novembro de 2020

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. No comando do Palmeiras desde novembro de 2020, o português soma quatro anos e oito meses no cargo e assumiu a liderança do ranking após a demissão de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. O argentino deixou o clube cearense depois de cinco temporadas, em meio a uma das piores sequências desde sua chegada, com a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Considerando as equipes da Série A, Rogério Ceni, no comando do Bahia desde setembro de 2023, está atrás do palmeirense. A diferença entre eles chega a 34 meses. Ceni conquistou, neste ano, o Campeonato Baiano, seu primeiro título à frente do clube

Quem fecha o top-3 é Léo Condé, do Ceará. O treinador foi contratado pela equipe cearense em 27 de junho de 2024 e venceu o Estadual deste ano.

Entretanto, se considerarmos clubes além da primeira divisão, a segunda posição pertence a Jorge Castilho, que dirige o Maringá desde abril de 2021 e acumula três vice-campeonatos estaduais.

No próprio Palmeiras, Abel também estabeleceu um feito histórico ao ultrapassar a marca de Oswaldo Brandão, técnico que comandou o time por três anos e sete meses, entre 1971 e 1975.

A trajetória de Abel no Palmeiras começou com vitória sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, poucos dias depois de ser contratado.

Desde então, ele se tornou o treinador mais vitorioso do clube no século, com dez títulos conquistados: duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A campanha recente com maior destaque foi a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. A equipe avançou até as quartas de final, mas acabou eliminada pelo Chelsea em um confronto duro que marcou o fim da trajetória alviverde na competição.

Top-5 técnicos mais longevos do Brasileirão

Abel Ferreira (Palmeiras) - 4 anos e 8 meses

Rogério Ceni (Bahia) - 1 ano e 10 meses

Léo Condé (Ceará) - 1 ano e 17 dias

Roger Machado (Internacional) - 11 meses

Filipe Luís (Flamengo) - 9 meses