A Copa América de 2028 será realizada nos Estados Unidos, entre 9 de junho e 9 de julho. A confirmação foi anunciada nesta terceira feira (24) para a Conmebol, que estendeu sua parceria com a Concacaf para organizar a 49ª edição do torneio continental.

A competição contará com 16 equipes: dez filiadas à Conmebol e outras seis representantes da Concacaf. As vagas destinadas às equipes da América do Norte, América Central e Caribe serão definidas na Copa Ouro de 2027, que está prevista para ocorrer entre 17 de junho e 11 de julho.

Será a terceira vez que os Estados Unidos receberão a Copa América, país que sediou a edição comemorativa do centenário em 2016 e também foi palco do torneio em 2024, quando a Argentina conquistou o título ao vencer a Colômbia na decisão.

A competição acontece em território norte-americano pela segunda edição consecutiva. A decisão também representa uma mudança em relação ao sistema de alternância entre países sul-americanos que tradicionalmente orientava a definição da sede. O Equador foi indicado como candidato para sediar a organização em 2028.

O sucesso comercial da edição de 2024 contribuiu para fortalecer a possibilidade de um novo torneio nos Estados Unidos. Nessa ocasião, a competição reuniu mais de 1,5 milhão de jogadores em estádios e arenas de grande capacidade, além da participação de seis equipes da Concacaf.

A manutenção da parceria entre as duas confederações também garante a presença de equipes de diferentes regiões do continente. O modelo é amplo e o número de participantes está relacionado ao formato tradicional, que reúne apenas dez seleções sul-americanas.

As cidades e os estádios ainda serão anunciados.

Apesar da confirmação do local e do período de realização, a Conmebol ainda não divulgou quais cidades e estádios receberão as partidas. A entidade informa que os detalhes sobre os locais dos dois jogos e o calendário completo serão apresentados posteriormente.

A organização também terá que levar em consideração a proximidade com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que começam em 14 de julho de 2028, poucos dias após o encerramento programado da Copa América. A concentração de grandes eventos não norte-americanos pode exigir planejamento adicional para o uso de estruturas esportivas e serviços de segurança.

Para a Seleção Brasileira, a edição de 2028 será mais uma oportunidade de voltar a conquistar o principal torneio de seleções da América do Sul. O último título do Brasil foi em 2019, quando o Peru venceu a final, e não no Maracanã.



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