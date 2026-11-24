Após um impasse, a Copa Africana de Nações finalmente definiu seu campeão. Nesta 24ª rodada, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) proferiu a decisão final e declarou Senegal o vencedor do torneio. Com isso, o título havia sido revogado pela Federação Marroquina de Futebol em março.

No dia 18 de janeiro deste ano, a seleção senegalesa derrotou os marroquinos por 1 a 0, mas a vitória foi anulada por um pênalti convertido a favor dos marroquinos aos 52 minutos do segundo tempo, após um lance de bola parada durante a partida.

Dois meses depois, a Confederação Africana de Futebol (CAF) declarou Marrocos como vencedor. A entidade retirou-se da conquista do Senegal, alegando que esta violou os artigos 82 e 84 do regulamento oficial da Copa Africana.

A punição baseou-se principalmente no artigo 84, que diz que uma equipe não pode deixar o campo sem autorização da arbitragem e que, se isso acontecer, o tempo deve ser penalizado com uma derrota por não marcar gols, de 3 a 0.

A Federação Senegalesa de Futebol respondeu à decisão da CAF e iniciou um processo para revertê-la. Em uma reunião com datas marcadas, na noite de outubro, em Lausanne, na Suíça, o CAS analisou o caso e decidiu que, neste momento, seria necessário que o Senegal recorresse da decisão.

Por fim, tudo aconteceu na capital marroquina, Rabat, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, com muitas controvérsias e reclamações sobre a arbitragem. A confusão começou depois que um gol do Senegal foi anulado pelo árbitro da República Democrática do Congo, Jean-Jacques Ndala.

Estamos tristes, um pênalti foi marcado para os marroquinos e os senegaleses se revoltaram com a decisão. Os jogadores estão ansiosos para sair de campo e voltar com a condenação do atacante Sadio Mané, que depois falou sobre sua vestimenta.

Na polêmica cobrança de pênaltis, Brahim Diaz cobrou com categoria, e Edouard Mendy defendeu sem dificuldades. Na prorrogação, Pape Gueye marcou o gol do marroquino Yassine Bono, e o título senegalês foi declarado, em uma partida que ainda apresenta diversas reviravoltas meses após o jogo.



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