Espanha bate República Tcheca, amplia invencibilidade e segue em 1º no Grupo C

O confronto contou com poucos momentos de brilhantismo da La Roja, que contou com gols de Alex Baena, de pênalti, e Marc Pubill

Alex Baena, jogador da Espanha (MICHAL CIZEK / AFP)

A Espanha ampliou sua invencibilidade e agora desconhece o que é perder há 42 jogos. Com a vitória sobre a República Tcheca por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela Nations League, a atual campeã do mundo se manteve na liderança do Grupo C da competição O confronto contou com poucos momentos de brilhantismo da La Roja, que contou com gols de Alex Baena, de pênalti, e Marc Pubill.

Pouco aconteceu nos minutos iniciais do confronto. A seleção espanhola, como sempre, dominou as ações do jogo com seu toque de bola e ofensivas trabalhadas em conjunto. Do outro lado, os tchecos tentaram se segurar como podiam, principalmente utilizando sua vantagem de altura nas bolas aéreas.

Foi aos 30 minutos que a primeira grande chance apareceu. Em um escanteio espanhol, Cucurella aproveitou a sobra da bola após um bate-rebate na pequena área e cruzou para Cubarsí. O jovem defensor cabeceou com força e direção, mas acabou parado pelo travessão.

Não muito tempo depois, após se atrapalhar em sua área, Ambros, meia da República Tcheca, tocou a bola com o cotovelo em um lance que parecia inofensivo. Porém, a ação do atleta gerou reclamações dos adversários e uma revisão da jogada pelo VAR, que culminou com um pênalti marcado para a La Roja.

Álex Baena foi para a marca da cal, bateu firme, à meia altura, no canto esquerdo, venceu Matej Kovár, que chegou a adivinhar o lado da cobrança, e abriu o placar para a Espanha.

Pouco antes do fim da primeira etapa, os atuais campeões do mundo quase ampliaram com um bonito chute de Fabián Ruiz, que dominou, girou e bateu com categoria na junção da trave com o travessão.

Parecia questão de tempo para que a Espanha ampliasse o placar. Logo no início da segunda etapa, isso quase se tornou realidade, quando Unai Simón fez um bonito lançamento diretamente nos pés de Yéremy Pino, que ganhou do adversário na velocidade, bateu por cima do goleiro e marcou. Porém, após a revisão da jogada, o gol foi anulado por impedimento do atacante espanhol.

O cenário mudou depois da frustração do lance que quase culminou em um placar mais elástico. Os checos conseguiram chegar com perigo em mais de uma ocasião, mas pecaram na conclusão e não alteraram o resultado final da partida.

Nos acréscimos, Marc Pubill ampliou para a Espanha. Após uma bola na trave de Roberto Fernández e a saída errada dos adversários, o zagueiro aproveitou e colocou no fundo da rede.

Os espanhóis voltam a campo neste domingo para enfrentar a Inglaterra em uma disputa direta pela liderança do Grupo C. A partida será disputada na capital, Madri. Já a República Tcheca enfrenta a Croácia, também no domingo, em confronto pela parte de baixo da tabela.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.