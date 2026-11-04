'Dias mais difíceis da minha vida', desabafa goleiro do Andorra após morte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, goleiro de Andorra (Divulgação / Andorra)

Envolvido no lance que terminou na morte do atacante Jesús de Miguel na partida entre Tenerife e Andorra, o goleiro Jesús Owono se pronunciou pela primeira vez sobre o caso nesta quarta-feira e fez um desabafo. O Bastante abatido, o atleta afirmou estar vivendo os dias mais difíceis da sua vida.

Owono participou da dividida De Miguel em um jogo da segunda divisão espanhola na segunda-feira quando a partida já estava nos acréscimos. Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

"Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu", declarou o goleiro do Andorra em sua mensagem sobre o trágico episódio.

"Sinto uma dor enorme pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que gostavam dele", acrescentou. Owono está ciente de que "haverá muitas questões a abordar. Enfrentarei o que vier com todo o respeito".

Na disputa da bola, ele atingiu o atacante com um forte impacto. O jogador do Tenerife caiu imóvel no chão e logo os atletas das duas equipes pediram a entrada dos médicos para o atendimento de urgência. "No entanto, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa a não ser em Jesús e na dor que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús", conclui a mensagem de Owono.

Neste momento delicado, o Andorra, clube do goleiro, vem prestando auxílio a seu atleta. A diretoria pediu a "máxima sensibilidade e respeito" no tratamento ao jogador.

O Tenerife planeja agora realizar neste sábado uma homenagem a De Miguel em seu estádio. O clube suspendeu por seis dias todas as atividades em sinal de luto pela morte de De Miguel. O sepultamento do jogador está previsto para esta quinta-feira em Navahermosa, região central da Espanha.



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