Flamengo x Estudiantes ao vivo: onde assistir à semifinal da Libertadores

Veja onde assistir, como chegam as equipes, horário e tudo sobre a semifinal da Libertadores entre Flamengo x Estudiantes

Flamengo e Estudiantes se enfrentam pela última vaga na final da Libertadores (Adriano Fontes/CRF)

Flamengo e Estudiantes decidem, nesta quinta-feira (22), a segunda semifinal da Libertadores da América, no Maracanã, e quem avança para enfrentar o Palmeiras na final. Veja o horário do jogo, onde assistir e como chegam as equipes.

Flamengo x Estudiantes: horário da partida

O confronto entre os dois times está marcado para 21h30 no horário de Brasília.

Onde assistir Flamengo x Estudiantes pela semifinal da Libertadores da América?

Quem adquiriu os direitos de transmissão da partida foi a ESPN, que é pertencente ao grupo Disney. Portanto, a partida será transmitida nos dois canais.

• ESPN (TV fechada)

• Disney+ (STREAMING)

Como chega o Flamengo para a partida?

O clube carioca chega para a final com a vantagem de jogar em casa. Além disso, o Flamengo vem de uma vitória diante do Bahia por 3 a 0 e tem uma sequência sem derrotas desde o dia 22 de agosto, quando perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão.

Mesmo sem Arrascaeta, a profundidade do elenco rubro-negro tranquiliza o técnico Léo Jardim a respeito da dúvida de quem deve substituir o camisa 10 para o confronto decisivo.

Além disso, o treinador conta com a volta de Jorginho, que cumpria suspensão no primeiro jogo da semifinal. O Flamengo ainda espera contar com a volta de Ayrton Lucas e tem o espanhol Saúl como dúvida.

Essa deve ser a escalação do Flamengo para o jogo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexsandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique e Samu Lino.

Como chega o Estudiantes?

A equipe argentina chega para a partida confiante, após empatar o jogo de ida em sua casa, mas sabe do desafio que é segurar o Flamengo no Maracanã. Para o Estudiantes, forçar uma disputa de pênaltis contra os atuais campeões é tudo que eles precisam.

Porém, a Pincha também joga contra uma má fase; desde que eliminou o Corinthians nas quartas de final da Libertadores no dia 16 de setembro, a equipe venceu apenas um jogo, com quatro derrotas e dois empates.

A grande mudança no time argentino deve ser a presença de Marcos Rojo, ex-Boca Juniors e Manchester United, contratado para a disputa da semifinal e que teve a inscrição barrada no primeiro jogo.

Essa deve ser a escalação do Estudiantes para o jogo: Muslera; Mancuso, González Pires, Marcos Rojo e Tomás Palacios; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Correa.







