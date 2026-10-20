"Um bom teste", diz técnico do Barça sobre duelo com PSG na Champions

O Barça, que venceu todos os jogos que disputou na temporada até aqui, enfrenta o atual campeão da Europa e "melhor equipe do mundo dos últimos dois anos", disse Flick

Hans Flick, técnico do Barcelona (FRANCK FIFE/AFP)

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse nesta segunda-feira (19) que o jogo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões será "um bom teste" para o time catalão.

O Barça, que venceu todos os jogos que disputou na temporada até aqui, enfrenta o atual campeão da Europa e "melhor equipe do mundo dos últimos dois anos", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do confronto.

"Amanhã será um bom teste para nós. Gostaria que nossa equipe jogasse com confiança, com fé e, claro, que jogasse unida, como temos feito nos últimos 11 jogos", acrescentou o treinador alemão.

"É uma boa oportunidade para mostrar em que nível estamos", acrescentou.

"Queremos vencer e é um adversário muito bom para ver o nível que temos na Europa", declarou, por sua vez, o meio-campista Pedri.

O jogador 'blaugrana' rejeitou a ideia de encarar a partida como uma final, mas sim como um duelo "muito difícil contra um adversário muito complicado".

Flick também não poupou elogios ao técnico do PSG, Luis Enrique.

"Ele venceu duas Champions seguidas e sua equipe joga um futebol fantástico. É um treinador excelente, um dos melhores do mundo", avaliou o alemão.

O técnico do Barça destacou a flexibilidade com que o PSG joga, sem medo de arriscar, e insistiu na necessidade de controlar a bola e o meio-campo.

"Quando você tem a posse de bola, o adversário não pode marcar", lembrou Flick, que também alertou para as transições rápidas do time francês e pediu atenção para "não cometer erros".

"Imagino uma bela batalha" no meio-campo, avaliou Pedri. "Quem ficar com a bola amanhã decidirá o jogo para o seu lado".

Flick também adiantou que o atacante brasileiro Raphinha voltará a ser titular após se recuperar da lesão que sofreu defendendo a Seleção na última data Fifa.