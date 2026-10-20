Vasco defende vantagem contra o Boca em Maracanã lotado para voltar a uma final após 26 anos

Com um gol de Adson, no La Bombonera, o Vasco só precisa de um empate diante do Bo Juniors, nesta terça (20), para voltar a uma decisão continental

Vasco venceu o Boca por 1 a 0 no Maracanã (JUAN MABROMATA / AFP)

O Vasco vai ter o apoio de um Maracanã com ingressos esgotados para tentar encerrar uma espera de 26 anos no futebol da América do Sul. Depois de vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na Bombonera, o time carioca recebe os argentinos nesta terça-feira (20), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A classificação recolocará o clube em uma decisão continental pela primeira vez desde a conquista da Mercosul de 2000.

A vantagem foi construída com um gol de Adson e preservada mesmo depois da expulsão de Andrés Gómez, no segundo tempo. Agora, qualquer empate ou nova vitória leva o Vasco à final. O Boca precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Um triunfo argentino pela margem mínima, independentemente do placar, leva a decisão aos pênaltis.

O vencedor deste confronto vai ter pela frente quem avançar na outra semifinal, onde o Atlético-MG abriu vantagem de 3 a 0 sobre o Montevidéo City Torque-URU, na Arena MRV, e pode perder até por dois gols no Uruguai. A decisão, em jogo único, está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

O jogo só teve seu local confirmado na tarde desta segunda-feira (19), numa decisão jurídica. Um colegiado formado por 25 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ - tomou uma decisão unânime. Todos foram contra uma liminar obtida, anteriormente, pelo Consórcio Fla-Flu que impedia a realização deste jogo no Maracanã.

Esta decisão confirmou a posição favorável ao Vasco do Superior Tribunal de Justiça - STJ - tomada na última sexta-feira (16). A decisão dos desembargadores encarra uma disputa jurídica que dominou o cenário por três semanas.

São Januário não atende à exigência de capacidade mínima de 30 mil lugares para esta fase da competição. Os ingressos destinados à torcida vascaína estão esgotados. A expectativa é de mais de 60 mil pessoas, em um ambiente que o time pretende transformar em impulso para administrar a vantagem sem abrir mão de atacar.

A possibilidade de disputar o título contrasta com a preocupação vascaína no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, e permaneceu com 35 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. A semifinal exige uma resposta imediata, em uma semana que também terá confronto direto com o Corinthians pela competição nacional.

O técnico Pedro Emanuel não poderá repetir a formação que começou o jogo na Argentina. Suspenso pela expulsão na Bombonera, Andrés Gómez está fora. Facundo Colidio também não pode atuar: o atacante já havia sido inscrito pelo River Plate no mata-mata da competição antes de chegar ao Vasco.

Autor do gol da vitória no primeiro encontro, Adson aparece entre as principais opções ofensivas. Nuno Moreira, que apresentou sintomas de gripe, depende de avaliação médica. David é outra alternativa para completar o ataque ao lado de Bruno Duarte. Mas quem deve ter sua primeira chance como titular é o colombiano Marino Hinestroza. Ele vai ter a chance de desencantar, afinal, não marcou nenhum gol em 31 jogos.

A lateral direita também exige atenção. Paulo Henrique deixou a partida contra o São Paulo com dores e virou preocupação. Puma Rodriguez é a melhore opção. A defesa que deve voltar a contar com Saldivia, preservado entre os titulares no Morumbis, assim como Thiago Mendes no meio-campo.

O desgaste acumulado foi reconhecido pelos jogadores depois da derrota no Brasileirão. "É o futebol. Não temos tempo para lamentar. Temos jogo importante e temos que classificar", afirmou Thiago Mendes.

A principal expectativa do Boca Juniors está na condição de Leandro Paredes. O capitão foi relacionado para a viagem ao Rio de Janeiro, mas ainda tenta se recuperar do problema muscular sofrido contra o Instituto, em 9 de outubro.

Campeão mundial com a seleção da Argentina em 2022, o volante ficou fora da primeira partida da semifinal. Sua presença pode dar ao time de Rodolfo Arruabarrena uma opção importante para organizar a saída de bola e controlar o meio-campo. A sua inclusão na delegação, porém, não representa garantia de que começará jogando.

Os argentinos chegam ao Maracanã depois de vencer o Talleres por 2 a 1, de virada, na sexta-feira, pelo campeonato nacional. Arruabarrena utilizou uma formação mista e conseguiu uma resposta após a derrota para o Vasco, que obriga o Boca a conquistar a vitória fora de casa.

A última final continental do Vasco terminou com uma das partidas mais marcantes de sua história. Em 2000 venceu o Palmeiras por 4 a 3, de virada, e conquistou a Copa Mercosul.

Nesta Sul-Americana, o caminho até a semifinal passou por Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe. O Boca chegou ao torneio depois de terminar em terceiro lugar no grupo da Libertadores e eliminou O’Higgins, Recoleta e São Paulo.