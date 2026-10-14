Palmeiras embala e encara Fluminense no Maracanã em busca de mais uma final de Libertadores

Sem Vítor Roque para o primeiro duelo contra o Fluminense, o Palmeiras tenta chegar a sua 8ª final de Libertadores

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (CESAR GRECO/SE PALMEIRAS)

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras disputa as semifinais da competição pela 13ª vez na história, sendo a sexta nos últimos sete anos e a sétima nos últimos nove - nenhum outro clube brasileiro participou de mais de 10 semifinais. Terceiro clube com mais finais na história do torneio, o time alviverde vai atrás de sua oitava final.

O Flu voltou a uma semifinal depois de três anos e persegue sua segunda conquista. O time carioca nunca perdeu um jogo como mandante em fases de mata-mata da Libertadores: foram 15 vitórias e cinco empates em 20 partidas. Cinco desses confrontos foram contra rivais brasileiros - quatro vitórias e um empate.

Será o primeiro Palmeiras x Fluminense em mata-mata de Libertadores. Os únicos encontros pela competição foram na fase de grupos de 1971, com vitória tricolor por 2 a 0 no Pacaembu e triunfo palmeirense por 3 a 1 no Maracanã. O confronto será decidido no Nubank Parque, daqui a uma semana. Quem avançar terá pela frente na final Flamengo ou Estudiantes, os outros dois semifinalistas.

Um dos trunfos do Palmeiras é o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, que sabe como poucos como jogar - e vencer - a Libertadores, tanto que esteve presente em sete semifinais do campeonato.

"Isso mostra também a seriedade do trabalho do clube, a consistência que é bem difícil de atingir no futebol hoje em dia É outro grupo agora que começou a se formar, com jogadores novos, de muito talento e, o mais importante, com fome de ganhar e conquistar", disse.

É provável que Gómez forme, mais uma vez, a linha defensiva ao lado de Murilo e Barboza. Abel deve manter o esquema com três zagueiros e voltar a usar três volantes, como fez contra a LDU, em Quito, no duelo de volta das quartas de final.

Isso porque o treinador não tem Vitor Roque, machucado. Ele sofreu entorse no tornozelo direito no clássico com o Corinthians e ficará um tempo ausente. Assim, o plano do treinador pode ser povoar o meio de campo, com Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira, que, nesta configuração, passa a ser um meia mais ofensivo. O paraguaio Ramón Sosa não teve constatada lesão e é opção para o ataque caso Abel queira substituir Vitor Roque por outro atacante.

O outro jogador indisponível, além de Vitor Roque, é o lateral-esquerdo Jefté, que se recupera de cirurgia no joelho e está suspenso preventivamente enquanto aguarda julgamento por doping.

Efetivado no comando do Fluminense em agosto, Marcão resgatou a equipe após uma sequência de maus resultados que provocou a demissão de Luís Zubeldía e deseja ganhar sua segunda Libertadores, a primeira como treinador - na conquista de 2023, ele fazia parte da comissão técnica permanente, como auxiliar.

"Agora, estamos muito inteiros e conscientes do que vamos fazer", afirmou o técnico. "Tenho a certeza, a confiança de que esse grupo está muito unido e forte para na quarta-feira fazer mais um grande jogo".