Champions retorna com duelo entre City e PSG, dois representantes de um modelo sob suspeita

A Champions League está de volta nesta terça (13) e quarta, quando o Manchester City e o PSG, dois pesos pesados na briga pelo título, têm encontro marcado

Doku, atacante do Manchester City (DIVULGAÇÃO/MANCHESTER CITY)

Representantes do que os críticos chamam de 'clubes-Estado', Manchester City e Paris Saint-Germain disputarão o grande duelo no retorno da Liga dos Campeões com a segunda rodada ocorrendo um mês após a primeira.

O atual bicampeão europeu visita o líder isolado da Premier League, que não parece afetado pelo recente veredito de culpa por inúmeras infrações às normas financeiras do campeonato inglês.

O City, aguardando o recurso apresentado contra essa decisão e a eventual sanção que possa receber, superou sua primeira partida na condição de 'culpado' com uma vitória maiúscula por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield e em um ambiente bastante hostil.

Na quarta-feira (14), em seu primeiro jogo no Etihad Stadium, os 'Citizens' terão uma recepção completamente diferente por parte de seus torcedores, e a partida pode se transformar em uma grande manifestação em defesa dos proprietários emiradenses e da inocência do clube.

"Enormes recursos externos"

Diante deles estará um PSG com um modelo semelhante ao do City — dois "clubes cuja capacidade econômica não provém apenas de sua atividade ordinária, mas também do respaldo de enormes recursos externos", denuncia frequentemente o chefe da LaLiga, Javier Tebas, que se tornou o grande defensor da luta contra os clubes-Estado.

Graças ao dinheiro de Abu Dhabi e do Catar, respectivamente, City e PSG se transformaram, nos últimos anos, em alternativas ao poder dos clubes mais tradicionais.

Fora dos bastidores, poucas partidas na Europa conseguem reunir tantas estrelas em campo, a começar por Erling Haaland.

O atacante norueguês do City marcou 59 gols em 59 jogos da Champions e, se balançar as redes novamente na quarta-feira, se tornará o jogador com mais gols marcados em seus primeiros 60 jogos na competição, superando Ruud van Nistelrooy (48).

Além disso, se tornará o jogador do Manchester City com mais gols marcados na Champions com a camisa 'sky blue', recorde que atualmente divide com o argentino Sergio Agüero (36).

Também na quarta-feira, o Real Madrid vai visitar a Roma em uma partida que os 'merengues' precisam vencer para encarar com confiança o clássico de 25 de outubro.

Perigo para o Real Madrid

Por enquanto, o futebol apresentado pela equipe de José Mourinho está muito aquém do esperado e os resultados — com duas derrotas em LaLiga — também não estão à altura dos do Barcelona, que venceu todas as partidas que disputou.

O time de Hansi Flick, que enfrenta o Galatasaray em Istambul nesta terça-feira, vive uma fase excelente, com 100% de aproveitamento (sete vitórias em sete jogos) no campeonato espanhol e uma goleada de 5 a 1 sobre o Feyenoord na estreia na Champions League.

Nas cinco visitas anteriores ao estádio Ali Sami Yen, o retrospecto é positivo para os 'blaugranas': três vitórias, um empate e apenas uma derrota, ocorrida na Champions League de 1994/95.

Mais complicado, apesar de jogar em casa, parece ser o desafio do Atlético de Madrid contra o Manchester United, embora a equipe 'colchonera' viva um bom momento.

Os outros candidatos ao título europeu têm, a princípio, duelos acessíveis: nesta terça-feira (13), o Arsenal receberá o Lille e a Inter, o Brugge, enquanto o Bayern jogará na Noruega contra o Viking.

O Borussia Dortmund também viajará para a Noruega, onde vai enfrentar o Bodo/Glimt na quarta-feira. Já o Liverpool, abalado pela dura derrota sofrida diante do City no fim de semana (3 a 0), enfrentará o LASK na Áustria.