Liverpool x Manchester City é destaque na volta das ligas europeias

Após a Super Data Fifa para os jogos das seleções nacionais, as principais ligas europeias estão de volta; clássico inglês Liverpool x Manchester é a grande atração

Haaland e Cherki, jogadores do Manchester City (PETER POWELL / AFP)

Após uma pausa incomumente longa de três semanas para a realização dos jogos das seleções, os fãs das grandes ligas poderão saciar, no domingo, sua sede por futebol de clubes com um atrativo duelo entre Liverpool e Manchester City.

Antes disso, no sábado, Barcelona e Real Madrid retomam a disputa em LaLiga com jogos em casa contra Getafe e Villarreal, respectivamente.

Inglaterra: complicado retorno do City



Se há uma equipe na Europa para a qual a pausa internacional foi particularmente incômoda, é o Manchester City, que está no centro da polêmica desde que foi declarado "culpado" de infrações financeiras "graves" cometidas entre 2009 e 2018, a melhor fase da história do clube.

Líder da Premier League com 100% de aproveitamento nas cinco rodadas disputadas, o time comandado por Enzo Maresca, enquanto aguarda a definição da punição ao clube, precisa de vitórias em campo para esquecer os problemas nos bastidores.

No entanto, o adversário desta sexta rodada não parece o mais propício para isso. O City visita Anfield, onde enfrentará o Liverpool de Andoni Iraola, sexto colocado na tabela.

A três pontos do líder, o atual campeão Arsenal tentará comemorar a recente renovação de contrato do técnico Mikel Arteta com uma vitória no Emirates contra o Leeds.

Espanha: à caça do Barça; Mbappé é dúvida



E se, ao final da oitava rodada de LaLiga, o Barcelona abrisse uma vantagem de 9 pontos sobre o Real Madrid? A equação não parece impossível, visto que o líder catalão recebe o Getafe no Camp Nou, enquanto a equipe merengue terá um compromisso complicado contra o Villarreal, outro time que disputa a Champions e que parece ter reagido após um início ruim.

O time de José Mourinho, que joga no sábado em horário posterior ao do Barça, pode entrar em campo no Bernabéu sob a pressão de estar nove pontos atrás de seu eterno rival, ao mesmo tempo em que persiste a dúvida sobre se sua estrela Kylian Mbappé, lesionado enquanto defendia a França, terá condições de enfrentar o 'Submarino Amarelo'.

Entre os dois gigantes do futebol espanhol, empatados a cinco pontos da liderança, estão o Atlético de Madrid de 'El Cholo' Simeone e o Betis de Manuel Pellegrini. Ambos terão adversários, a princípio, acessíveis para se manterem no pelotão de frente: Alavés e Osasuna, respectivamente.

Itália: igualdade total no topo



Até sete equipes da parte de cima da tabela estão separadas por uma diferença de sete pontos antes da sexta rodada da Serie A.

Desde a Roma, líder com 13 pontos, até o Como de Cesc Fábregas — seu adversário de sábado —, sétimo colocado com 10 pontos.

Também com dez pontos está a Juventus (7ª), que visita a Sardenha para enfrentar o Cagliari (5º), a grande surpresa deste início de campeonato, com 12 pontos.

Alemanha: dérbi bávaro



O Bayern de Munique visita o Augsburg no sábado, em um clássico bávaro entre o segundo e o quarto colocados da Bundesliga, antes da quinta rodada.

Um dia antes, o Borussia Dortmund tentará ampliar para cinco pontos sua vantagem na liderança com uma vitória sobre o Werder Bremen.

Com os mesmos 10 pontos do Bayern, após três vitórias e um empate, aparece o Freiburg, que nesta semana renovou com seu defensor Matthias Ginter, jogador da seleção alemã de 32 anos e torcedor do clube desde a infância. A equipe receberá no domingo o recém-promovido Schalke 04.

França: Lens-Lyon abre rodada



A sexta rodada da Ligue 1 francesa começa nesta sexta-feira com um atraente confronto entre Lens e Lyon.

O Lens, vice-campeão da liga na temporada passada, recebe o atual segundo colocado da tabela em uma situação preocupante na classificação.

O time 'Sangue e Ouro' ocupam a 15ª posição e podem cair para a zona de rebaixamento ao longo do fim de semana. Três pontos dariam a liderança provisória ao Lyon, pelo menos até que o Monaco de Filipe Luís receba o Toulouse no estádio Louis-II.

E o atual campeão da Ligue 1 e da Europa, o PSG, retorna à competição recebendo o Le Mans no Parque dos Príncipes.