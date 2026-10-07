Espanha vence Croácia com dois gols de Merino e vai às quartas da Liga das Nações

A seleção da Espanha venceu, de virada, a Croácia por 2 a 1, garantindo a liderança com 100% de aproveitamento e vaga antecipada para as quartas de final da Liga das Nações

Merino, meio-campista da Espanha (MARKO PERKOV / AFP)

A Espanha venceu a Croácia por 2 a 1 de virada nesta terça-feira (6), em Split, com dois gols de Mikel Merino, garantindo vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Ivan Perisic abriu o placar (17'), mas Merino comandou a reação no segundo tempo (61' e 89') e assegurou o triunfo, que abriu caminho para 'La Roja' rumo à próxima fase e marcou o 42º jogo consecutivo da equipe sem derrotas.

A Espanha permanece na liderança do Grupo A3 da competição continental com 100% de aproveitamento: quatro vitórias e 12 pontos, três a mais que a Inglaterra, que também nesta terça venceu por 3 a 0 a República Tcheca, lanterna do grupo atrás dos croatas.

A Croácia, que terminou a partida com um jogador a menos devido à expulsão de Perisic (79'), entrou no gramado do Stadion Poljud com mais intensidade que a bicampeã mundial, buscando apagar a má impressão deixada pela dolorosa derrota de 7 a 0 para a Inglaterra no sábado.

"Começamos desligados. Tivemos um pouco de dificuldade para igualar o ritmo deles", reconheceu Marc Cucurella à TVE após a partida.

Os croatas pressionaram os espanhóis, que estavam lentos e cometiam muitos erros de passe, durante a primeira meia hora de jogo, mas o cenário mudou no segundo tempo.

"Sofremos muito porque eles pressionavam e foi um jogo muito duro, mas no segundo tempo tivemos a calma de desgastar bastante o adversário e de criar chances", disse o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente.



- Abre placar perisico -

Josip Stanisic levou perigo com uma cabeçada à queima-roupa defendida por Unai Simón (13'), mas, pouco depois, Perisic não desperdiçou a chance.

O atacante do PSV Eindhoven aproveitou uma rebatida do goleiro espanhol para superá-lo com outra cabeçada (17').

O gol deu ainda mais ânimo à Croácia, comandada nesta terça-feira por seu veterano capitão, Luka Modric.

A Espanha, com uma circulação de bola muito lenta, sofria para encontrar espaços na sólida linha defensiva dupla armada pela seleção adversária.

Os croatas poderiam ter ampliado o placar após um erro de Aymeric Laporte, que perdeu a bola e permitiu uma finalização à queima-roupa de Igor Matanovic, defendida por Simón (23').

O goleiro espanhol salvou sua equipe nos momentos mais difíceis da partida. Depois de sofrer nos minutos iniciais, a 'Roja' igualou a intensidade do time rival e terminou o primeiro tempo criando mais perigo.

A partida foi para o intervalo após uma cabeçada fraca de Mikel Oyarzabal, defendida pelo goleiro Dominik Livakovic (45'), e uma finalização de Lamine Yamal que acertou a rede pelo lado de for a (45'+1).

O jovem ponta do Barcelona não teve o seu melhor dia, muito vigiado pelos defensores croatas, especialmente por Josko Gvardiol, com quem travou um duelo constante.



- Merino brilha -

Após o intervalo, a Espanha tomou a iniciativa em busca do gol diante de uma Croácia que se fechou na defesa, à espera de uma chance de surpreender no contra-ataque.

"Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, caímos bastante", reconheceu o meio-campista croata Mateo Kovacic à TVE.

A 'Roja' pressionou a meta croata até que Mikel Merino recebeu a bola no coração da área e, ao girar o corpo, superou o goleiro Livakovic (61').

Merino, que havia entrado no intervalo no lugar de Álex Baena, voltou a ser o salvador da equipe, assim como em algumas partidas da Copa do Mundo.

"É uma honra, um orgulho dirigir um jogador com esse talento futebolístico e essa qualidade humana", disse De la Fuente.

A Croácia reagiu ao gol sofrido colocando jogadores descansados em campo para tentar pressionar novamente e forçar um erro da Espanha.

Essa pressão surtiu efeito após um passe horizontal errado de Zubimendi dentro da área que chegou a Perisic, mas Simón defendeu a finalização à queima-roupa (77').

O meio-campista croata foi expulso apenas dois minutos depois, após receber o segundo cartão amarelo (79'), deixando sua equipe com um jogador a menos nos dez minutos finais.

Com a vantagem numérica, a Espanha buscou administrar e manter a posse de bola, até que Merino voltou a marcar com um chute no ângulo (89').

"Esta equipe demonstrou, não apenas hoje, mas ao longo de toda a sua trajetória, que sempre busca vencer todas as partidas", afirmou o técnico da seleção espanhola.