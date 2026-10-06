Itália de Mancini vence Turquia (3-1) na Liga das Nações e continua evoluindo

O ex-craque e atual técnico Roberto Mancini terminou a Data Fifa com duas vitórias, um empate e uma derrota no comando da seleção da Itália, campanha que deixou a 'Azzurra' na segunda colocação do grupo A1 da Liga das Nações

Issa Doumbia, meio campista da Itália (Foto por ALBERTO PIZZOLI / AFP)

A Itália de Roberto Mancini, que retornou ao comando, evoluiu ao longo desta janela internacional e conquistou sua segunda vitória nesta segunda-feira (5), em Bolonha, ao derrotar a Turquia por 3 a 1 pela Liga das Nações.

Gianluca Scamacca (26') abriu o placar no primeiro tempo, e Riccardo Calafiori (64') e Francesco Pio Esposito (87') garantiram a vitória após o empate momentâneo de Aral Simsir (61').

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a 'Azzurra' encerra esta pausa internacional na segunda posição do grupo A1 da Liga das Nações, ainda na briga pela classificação para as quartas de final e, acima de tudo, deixando uma boa impressão.

Depois de já ter vencido os turcos há uma semana (4 a 1), a Itália empatou na sexta-feira no Stade de France contra os 'Bleus' (1 a 1) e, nesta segunda-feira, diante de sua torcida em Bolonha, voltou a somar três pontos.

Uma sequência que faz esquecer a derrota inicial para a Bélgica (por 2 a 0).

"Sofremos um pouco no início, mas, no geral, foi uma boa partida. Com todas essas mudanças, era normal perdermos fluidez, mas a equipe se manteve firme e reagiu rapidamente após o empate da Turquia", analisou Mancini no canal de televisão Rai Uno. "Será preciso continuar nessa linha em novembro. Tudo será decidido para nós contra a Bélgica", alertou.

Scamacca, reserva nos três primeiros jogos, comemorou sua titularidade nesta segunda-feira com um gol. O atacante da Atalanta aproveitou uma sobra de bola pelo alto na área e disparou um chute potente antes que a bola tocasse o chão, sem chances para o goleiro turco Ugurcan Cakir.

2º gol de Scamacca pela 'Nazionale'

Esse foi seu segundo gol pela seleção, três anos após o primeiro, marcado contra a Inglaterra.

"Estou muito feliz", declarou Scamacca. "Não tanto pelo gol, mas pelo resultado, levando em conta que vencer era crucial para nós".

"Sabíamos que não seria fácil, porque a Turquia é uma equipe agressiva, mas fizemos uma partida excelente", acrescentou.

Aos 55 minutos, Mancini fez uma substituição tripla que pegou sua equipe de surpresa. Minutos depois, em um breve lampejo da Turquia, Zeki Celik invadiu a área italiana e, praticamente da linha de fundo, fez um passe rasteiro para a pequena área, de onde Simsir finalizou com tranquilidade para empatar provisoriamente.

Mas as alterações de Mancini não demoraram a dar razão ao técnico que levou a 'Azzurra' ao seu último título, a Eurocopa de 2021.

Em seu retorno a Bolonha, onde jogou a temporada 2023-2024 antes de se transferir para o Arsenal, Calafiori marcou de cabeça após uma cobrança de falta alçada na área por Nicolò Barella.

Já nos minutos finais, Issa Doumbia, meio-campista do Sporting de Portugal, se desmarcou pela ponta direita, entrou na área e finalizou. O chute desviou em um defensor e, no final, foi Pio Esposito quem marcou o gol.

Na janela internacional de meados de novembro, a Itália, com sete pontos, receberá a líder França (10 pontos) e visitará os 'Diabos Vermelhos' (6 pontos), seus principais rivais na luta pela classificação para as quartas de final.

A Turquia, por sua vez, sofreu sua quarta derrota em quatro jogos, deixando o técnico Vincenzo Montella em uma situação muito delicada.