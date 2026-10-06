França de Zidane volta a vencer a Bélgica (4-1) e segue invicta na Liga das Nações

A Bélgica saiu na frente diante da França comandada por Zinedine Zidane, que virou o jogo em apenas três minutos; resultado mantém a bicampeã mundial invicta e bem próxima da vaga para as quartas de final da Liga das Nações

Zinedine Zidane, técnico da França (FRANCK FIFE/AFP)

Zinedine Zidane segue invicto em seus quatro jogos como técnico da França. Nesta segunda-feira (5), os 'Bleus' viraram o placar contra a Bélgica (4 a 1) em treze minutos alucinantes e ficaram muito perto da classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

A situação chegou a se complicar para os bicampeões mundiais, que viram Dodi Lukebakio colocar os 'Diabos Vermelhos' em vantagem no Stade de France (aos 35 minutos).

No entanto, o atacante Désiré Doué empatou a partida (77'), antes de Rayan Cherki (81') e Michael Olise (88' e 90+1') desencadearem a euforia no estádio da periferia de Paris e levarem um sorriso ao rosto de Zidane, que encerra sua primeira série de jogos no comando da seleção francesa com três vitórias e um empate.

Os quatro gols da França foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas no segundo tempo.

Mudanças decisivas

Quando os franceses perdiam a partida desde os 35 minutos, após o gol de Dodi Lukebakio, que finalizou com maestria em um mano a mano com o goleiro Guillaume Restes, e sofriam imensamente para superar a defesa belga, a entrada de Désiré Doué, Rayan Cherki e Michael Olise no segundo tempo mudou completamente o panorama, permitindo ao novo técnico encerrar sua primeira convocação com um saldo muito positivo.

Primeiro, foi um chute rasteiro de canhota de Doué que garantiu o empate aos donos da casa. Na sequência, um chute desviado de Cherki e dois gols de Olise, um de direita e outro de esquerda, viraram o placar, impedindo que os 'Diabos Vermelhos' vencessem a França pela primeira vez em uma partida oficial desde 1981.

A França, que já havia vencido os belgas no dia 28 de setembro (1 a 0), desfez o equilíbrio histórico no confronto com o país vizinho, passando a somar 31 vitórias contra 30 dos 'Diabos Vermelhos'.

Além de estar em desvantagem no placar até o minuto 77, um dos poucos motivos de preocupação para a França nesta segunda-feira foi a atuação discreta do Bola de Ouro Ousmane Dembélé, capitão dos 'Bleus' na ausência de Kylian Mbappé, que está lesionado.

O jogador do PSG, deslocado para a ponta direita, foi substituído por Michael Olise, que foi ovacionado pelos mais de 75.000 espectadores. A torcida chegou a cantar "Olise Bola de Ouro!" para o atacante do Bayern de Munique.

"Achei o Ousmane muito bem, muito dinâmico pelo seu lado do campo. Não há problema algum nesse aspecto. Ele pode jogar em qualquer lugar, é bom em todas as posições. Estou satisfeito com o que ele fez. Foi nosso capitão e teve uma atuação exemplar", explicou Zidane.

Olise, que soma quatro gols em quatro partidas, é sem dúvida o grande destaque destes primeiros quinze dias da era Zidane e confirma, mais uma vez, que está à altura dos craques de nível mundial.

Nos confrontos contra Itália e Turquia, em meados de novembro, a França e 'ZZ' terão a oportunidade de continuar consolidando seu projeto e de mostrar que possuem um dos melhores sistemas ofensivos do futebol mundial.

"É animador, e estou muito otimista em relação ao que está por vir", declarou o ex-treinador do Real Madrid.