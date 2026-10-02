Sem CR7, Portugal vence mais uma e chega a 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Com três vitórias em três jogos e nove pontos somados, Portugal lidera com autoridade o Grupo A4 da Liga das Nações, imune à polêmica sobre o abandono de CR7 da seleção

Jogadores de Portugal em comemoração com a torcida (SEBASTIAN ELIAS UTH / RITZAU SCANPIX / AFP)

Um dia depois de Cristiano Ronaldo abandonar a concentração insatisfeito, Portugal conseguiu voltar a sorrir nesta quinta-feira (1º) com gols e uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca fora de casa, mantendo 100% de aproveitamento na Liga das Nações da Uefa.

Os ecos da saída repentina de CR7, enquanto seus companheiros treinavam em Copenhague ainda repercutiam, mas Gonçalo Ramos e Bruno Fernandes corresponderam como novos líderes de uma equipe ainda abalada.

Ramos deu o primeiro aviso aos 13 minutos, acertando a trave, e pouco depois teve papel importante no primeiro gol dos portugueses: João Cancelo roubou a bola, puxou um contra-ataque e tabelou com o próprio Ramos para fazer 1 a 0.

A Dinamarca recuperou a esperança com um chute espetacular de Mikkel Damsgaard (23') da entrada da área, mas Ramos esfriou novamente os ânimos dos donos da casa, aproveitando um passe de Bruno Fernandes para ficar cara a cara com o goleiro e finalizar rasteiro (25').

Rasmus Hojland voltou a empatar a partida (53') e comemorou ao melhor estilo Cristiano Ronaldo, mas Portugal passou à frente mais uma vez com uma bola alçada por Fernandes que Vitinha (67') cabeceou para o fundo da rede.

O quarto e definitivo gol foi marcado por João Félix (87'), que havia entrado na partida apenas seis minutos antes e acabou com qualquer suspense ao aproveitar um passe preciso de Diogo Dalot.

Portugal 100%



Com três vitórias em três jogos e nove pontos somados, a seleção portuguesa lidera com autoridade o Grupo A4 da Liga das Nações.

A Dinamarca permanece com três pontos, assim como País de Gales e da Noruega, que se enfrentaram nesta quinta-feira em confronto que terminou com vitória dos galeses por 2 a 1.

Reserva sem ter atuado no jogo anterior contra a Noruega, Cristiano Ronaldo surpreendeu e abandonou a concentração portuguesa na véspera do duelo contra os dinamarqueses.

O técnico Jorge Jesus havia indicado pouco antes, em coletiva de imprensa no dia anterior, que Gonçalo Ramos seria titular, o que apontava para mais uma ida ao banco para o camisa 7, que aos 41 anos pode ter se despedido da seleção.

Na quarta rodada, a última da atual data Fifa, Portugal receberá a Noruega no Porto, no próximo domingo, mesmo dia em que a Dinamarca visitará o País de Gales em Cardiff.

Em entrevista concedida à televisão portuguesa nesta quinta-feira, antes do jogo, Jesus afirmou que aguardaria até depois da partida contra a Noruega para dar sua versão dos fatos relativos ao envolvimento de Cristiano Ronaldo durante este período de treinos.