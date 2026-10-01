Patrocinadora do Manchester City apoia clube e estuda processo contra a Premier League

Erling Haaland, centroavante do Manchester City (DARREN STAPLES / AFP)

Patrocinadores do Manchester City defenderam o time inglês após ele ser considerado culpado pela comissão independente da Premier League nas 115 acusações de violações financeiras. A Etihad Airways, principal parceira comercial, afirmou que pensa em processar a competição pela medida.

Em comunicado, a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos disse que rejeita qualquer conclusão que ateste que a empresa "tenha participado de quaisquer acordos comerciais impróprios".

"A comunicação pública da Premier League sobre as conclusões da comissão, após um período de vazamentos seletivos e reportagens, criou ainda mais implicações prejudiciais para a Etihad, apesar de a companhia aérea não ter sido mencionada nas conclusões publicadas com partes suprimidas", escreveu a companhia.

Além disso, a Etihad, que é a patrocinadora máster do City e estampa os naming rights do estádio, ressaltou que a liga inglesa não a procurou durante o processo. "A Etihad buscará a orientação jurídica pertinente sobre as opções e os recursos disponíveis para proteger seus interesses", finalizou.

O relatório da comissão independente relata que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, a equipe firmou contratos "fictícios" com vários parceiros comerciais, com o objetivo de inflar artificialmente as suas receitas e reduzir custos em mais de 900 milhões de libras (R$ 6,1 bilhões na cotação atual).

A Etihad Airways é uma companhia aérea controlada pelo estado emiradense, assim como o Manchester City. O clube integra uma holding que pertence majoritariamente a família real do país asiático.