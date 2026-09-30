Inglaterra se recupera e vence República Tcheca (2-0) na Liga das Nações

Após ser derrotada pela Espanha na estreia da Liga as Nações, a Inglaterra venceu a primeira ao fazer 2 a 0 em cima da República Tcheca, com gols de Anthony Gordon e Harry Kane

Harry Kane e Anthony Gordon, da seleção inglesa (JOE KLAMAR/AFP)

A Inglaterra venceu a República Tcheca por 2 a 0 nesta terça-feira (29), pela 2ª rodada da Liga das Nações da Uefa, e se recuperou após a derrota para a Espanha (3 a 2) na estreia.

Assim como no primeiro jogo, os gols ingleses foram marcados por Anthony Gordon (47') e Harry Kane (69'), que desta vez foram suficientes para vencer o duelo contra um adversário que ficou com um jogador a menos durante quase toda a partida, após a expulsão do meia Pavel Sulc aos 25 minutos.

Sulc cometeu falta dura sobre Elliot Anderson, punida inicialmente com cartão amarelo, transformado em vermelho após a intervenção do VAR.

"Vitória merecida", declarou o técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel.

"É raro um cartão vermelho tão cedo. Não é o melhor para os espectadores nem para a equipe. É uma vitória estranha, mas importante, e é isso que conta", comemorou Tuchel.

Apesar da superioridade numérica, a Inglaterra não conseguiu abrir o placar antes do intervalo.

Alexander-Arnold volta com assistência

Tuchel havia feito quatro alterações em relação ao time entrou em campo na derrota para a Espanha. Uma delas foi a entrada de Trent Alexander-Arnold, titular pela primeira vez em quase dois anos.

Logo no início do segundo tempo, o lateral do Real Madrid cruzou da direita e Anthony Gordon cabeceou livre diante do goleiro Matej Kovar para marcar.

"É sempre uma honra e um prazer representar o meu país", declarou Alexander-Arnold.

"Já faz muito tempo, mas sempre acreditei que poderia jogar pela Inglaterra", acrescentou.

Minutos depois, Kane ampliou com um chute cruzado de esquerda praticamente da linha da pequena área.

Com a vitória, a Inglaterra soma seus primeiros três pontos na Liga das Nações e fica na segunda posição do Grupo A3, atrás da líder Espanha, que goleou por 4 a 1 a Croácia, terceira colocada.

Os 'Three Lions' vão visitar a seleção de Luka Modric no próximo sábado, antes de receberem a lanterna República Tcheca na terça-feira que vem, em Wembley.