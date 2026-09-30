Com 2 de Yamal, Espanha goleia Croácia (4-1) na Liga das Nações

Com mais uma vitória na Liga das Nações e grande atuação de Yamal, a Espanha chega agora a 40 jogos de invencibilidade, desde a derrota para a Colômbia (1 a 0), em um amistoso disputado em março de 2024, em Londres

Yamal, atacante da seleção da Espanha (JORGE GUERRERO/AFP)

A campeã mundial Espanha manteve sua sequência de vitórias na Liga das Nações da Uefa ao golear a Croácia por 4 a 1 nesta terça-feira (29), em Sevilha, com dois gols de Lamine Yamal.

Yamal abriu o placar logo aos dois minutos e os croatas empataram com Dion Beljo (28'), mas os espanhóis foram para o intervalo em vantagem depois do gol de Marc Pubill (31).

No segundo tempo, o jovem atacante do Barcelona voltou a marcar (63') e Nico Williams (89') selou a goleada da 'Roja'.

Com a vitória, a Espanha se isola na liderança do Grupo A3 da Liga das Nações com seis pontos, depois da vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra na 1ª rodada, no último sábado.

Os ingleses, que em jogo simultâneo derrotaram a República Tcheca por 2 a 0, aparecem em segundo com os mesmos três pontos que a Croácia, terceira nos critérios de desempate, enquanto os tchecos, que ainda não pontuaram, ocupam a lanterna da chave.

Os campeões mundiais também foram homenageados pela torcida antes desta primeira partida em casa após a conquista da Copa do Mundo em julho, cujo troféu foi apresentado ao público do estádio Sánchez Pizjuán.

Jesús Navas, um dos heróis do primeiro título mundial da Espanha, em 2010, entregou a taça a Rodri, capitão da equipe na conquista deste ano.

Yamal protagonista



A bola mal havia começado a rolar quando um passe de Álex Baena pela esquerda, que Fermín López deixou passar, chegou a Lamine Yamal, que fez 1 a 0 com apenas um minuto e dez segundos de jogo.

Yamal começou da melhor maneira uma partida na qual foi, mais uma vez, um dos protagonistas.

O atacante do Barça também participou da jogada do segundo gol com um cruzamento para a área, onde Pubill apareceu para marcar de cabeça.

O gol recolocou a 'Roja' em vantagem, logo depois do empate croata em uma cabeçada de Beljo, aproveitando passe do veterano Ivan Perisic.

A Espanha venceu a batalha no meio-campo, dominando a partida com tranquilidade e mantendo a Croácia bastante recuada em sua própria área.

Perto do intervalo, Fermín poderia ter ampliado o placar, mas sua finalização acertou a trave (45').

Goleada e 40 jogos de invencibilidade

No segundo tempo, os espanhóis diminuíram o ritmo, mas continuaram sem correr riscos.

Precisando de mais intensidade, o técnico Luis de la Fuente promoveu as entradas de Nico Williams e Víctor Muñoz nos lugares de Alex Baena e Yamal (68'), que pouco antes da substituição fez o terceiro da 'Roja' em lance cara a cara com o goleiro Dominik Livakovic.

O gol praticamente derrubou a Croácia, que só conseguiu assustar em um chute de Franjo Ivanovic (77') que passou ao lado da trave de Unai Simón.

Nos últimos dez minutos, os visitantes tentaram recuperar algum controle com a entrada de Luka Modric, mas a Espanha acabou chegando ao quarto gol em um chute cruzado de Nico Williams.

Com mais uma vitória, os campeões mundiais emendam agora 40 jogos de invencibilidade, desde a derrota para a Colômbia (1 a 0) em um amistoso disputado em março de 2024 em Londres.