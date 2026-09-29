França vence Bélgica (1-0) na Liga das Nações com golaço de Olise

Foi a segunda vitória da França de Zinedine Zidane na competição, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento; sem Mbappé, contundido, coube a Olise se destacar com um golaço

Olise, jogador da seleção da França (FRANCK FIFE/AFP)

O atacante Michael Olise marcou um golaço nos minutos finais para dar a vitória à França sobre a Bélgica por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), em Bruxelas, pela 2ª rodada da Liga das Nações da Uefa.

Foi a segunda vitória dos 'Bleus' em dois jogos desde que o ídolo Zinedine Zidane assumiu o comando técnico da equipe.

A partida disputada no estádio Rei Balduíno teve boas chances para ambos os lados, mas as boas atuações dos goleiros e a falta de pontaria dos atacantes manteve o 0 a 0 inicial até os últimos minutos.

Sem o lesionado Kylian Mbappé, o perigo criado pelos franceses veio pelas pontas, com Désiré Doué e Bradley Barcola.

Faltando 15 minutos para o apito final, Zidane resolveu mexer na equipe em busca da vitória e colocou em campo Ousmane Dembélé, Rayan Cherki e Olise, que fez valer a tripla substituição em uma jogada individual.

Arrancada e finalização precisa

O atacante do Bayern de Munique arrancou pela ponta direita, deixou para trás com facilidade a marcação de Maxim De Cuyper e avançou até a entrada da área para bater com categoria e superar o goleiro Senne Lammens (88').

"Acredito nos meus jogadores. Tenho jogadores de grande qualidade, que se entendem bem entre si. Confio neles e eles correspondem a essa confiança", comemorou Zidane, que destacou a "jogada excepcional" de Olise.

A vitória deixa a França na liderança do Grupo A1 com 100% de aproveitamento (6 pontos). A Bélgica, que venceu a Itália em Roma por 2 a 0 na 1ª rodada, se mantém na segunda colocação.

Franceses e belgas voltarão a se enfrentar daqui a uma semana no Stade de France, ao norte de Paris.

Antes, na sexa-feira e nesse mesmo estádio, Zidane estreará em solo francês contra a Itália, terceira colocada da chave com três pontos.

A 'Azzurra', que trouxe de volta o técnico Roberto Mancini, reagiu à derrota na estreia e goleou a Turquia por 4 a 1 nesta segunda-feira.