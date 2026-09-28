Alemanha perde em casa para Grécia (1-0) e segue sem vencer na era Klopp

Depois de deixar escapar a vitória nos acréscimos contra a Holanda há três dias, a Alemanha soma apenas um ponto e já está a cinco da líder da chave, a Grécia, que venceu a Sérvia por 2 a 1 na 1ª rodada

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha (MICHAELA STACHE/AFP)

Três dias depois de estrear com um empate contra a seleção holandesa em Amsterdã, Jürgen Klopp sofreu sua primeira derrota como técnico da Alemanha, e logo no primeiro jogo em casa, perdendo por 1 a 0 para a Grécia neste domingo (27), pela 2ª rodada da Liga das Nações da Uefa.

O único gol da partida foi marcado no segundo tempo por Dimitrios Kourbelis (74'), que bateu de esquerda da entrada da área e contou com desvio na zaga alemã para calar a WWK Arena, em Augsburgo.

Uma parte dos torcedores começou, inclusive, a deixar a o estádio no momento do gol, insatisfeitos com o desempenho da 'Mannschaft', que agora fica em situação delicada na competição.

Depois de deixar escapar a vitória nos acréscimos contra a 'Oranje' (1 a 1), a Alemanha soma apenas um ponto e já está a cinco da líder da chave, a Grécia, que venceu a Sérvia por 2 a 1 na 1ª rodada.

A seleção holandesa (2ª, 4 pontos), que foi a Belgrado neste domingo e venceu por 2 a 1, também se distancia dos alemães, que ficam em terceiro na classificação, à frente apenas dos sérvios, que ainda não pontuaram.

"Isso faz parte do processo. Pessoalmente, não me preocupa em nada. Perdi muito mais jogos na vida do que gostaria, mas se você tira as conclusões certas, uma derrota é, no fundo, uma informação", relativizou Klopp em declarações à emissora ARD.

"Precisamos, sem dúvida, desse tipo de jogo. São exatamente os jogos que queremos disputar", acrescentou o treinador alemão.



Vitória histórica

A vitória na Baviera foi histórica para a Grécia, que jamais havia vencido a Alemanha, contra a qual já havia jogado dez vezes anteriormente, com um retrospecto de sete derrotas e três empates.

A seleção alemã aposta em Klopp para comandar um processo de reconstrução após a eliminação de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 e uma década de decepções em sequência.

O primeiro tempo foi monótono em alguns momentos e a Grécia, que não disputou o último Mundial, foi a equipe que proporcionou o primeiro grande susto logo aos seis minutos, com um chute de longa distância de Konstantinos Karetsas, jogador do Borussia Dortmund.

Apenas Karim Adeyemi parecia levar perigo ao gol grego: primeiro aos 28 minutos, em um contra-ataque no qual invadiu a área antes de finalizar por cima do travessão; depois, aos 32, com um chute da entrada da área defendido pelo goleiro Konstantinos Tzolakis.

No segundo tempo, Tzolakis voltou a salvar os visitantes ao defender uma finalização perigosa rasteira de Bambasé Conté (49').

Domínio grego

Aos poucos, a Grécia foi percebendo a Alemanha apática e começou a crescer no jogo.

Fotis Ioannidis recebeu na área em um rápido contra-ataque e bateu de primeira, mas a bola passou a centímetros da trave direita do goleiro Alexander Nübel (67').

A consumação do desastre alemão veio minutos depois (74'), quando um cruzamento de Christos Tzolis foi afastado e a bola sobrou para Kourbelis, que não perdoou.

Na reta final (80'), Tzolakis voltou a salvar a Grécia ao fazer outra grande defesa em um chute forte de Serge Gnabry.

"O treinador foi muito claro sobre o que quer de nós, jogadores. Agora cabe a nós colocar isso em prática", declarou após a derrota o capitão da Alemanha, Joshua Kimmich.

Alemães e gregos voltarão a se enfrentar no domingo que vem, dessa vez em Salônica.

Será a 4ª rodada da Liga das Nações. Antes, a Alemanha tentará reagir contra a Sérvia em Munique, na quinta-feira, mesmo dia em que a Grécia jogará em casa contra a seleção holandesa, também em Tessalônica, com a liderança do grupo em jogo.