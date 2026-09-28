Com CR7 no banco, Portugal vence Noruega e assume liderança do grupo

Foi a segunda vitória em dois jogos com Jorge Jesus no comando da seleção de Portugal, e os atuais campeões da Liga das Nações já lideram sua chave com 100% de aproveitamento (6 pontos); por opção do técnico, CR7 não foi acionado na partida

Gonçalo Ramos, atacante da seleção de Portugal (CORNELIUS POPPE/NTB/AFP)

Com Cristiano Ronaldo no banco de reservas durante os 90 minutos, Portugal venceu a Noruega por 2 a 1 neste domingo (27), em Oslo, na 2ª rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa.

João Félix (22') e Gonçalo Ramos (54') marcara os gols portugueses, com Erling Haaland (50') dando o empate parcial aos 'Vikings' no início do segundo tempo.

Apesar do 65º gol de Haaland em 57 jogos pela seleção norueguesa, Portugal foi superior em muitas fases da partida, embora o goleiro Diogo Costa também tenha sido decisivo com suas defesas para garantir os três pontos.

Foi a segunda vitória em dois jogos com Jorge Jesus no comando da seleção portuguesa, e os atuais campeões da Liga das Nações já lideram sua chave com 100% de aproveitamento (6 pontos), contra os 3 pontos de Noruega e Dinamarca, que derrotou o País de Gales por 2 a 0 neste domingo.

"O mister me conhece bem, passou um ano comigo [no Al-Nassr], e o fato de jogar como segundo atacante me favorece bastante. É a minha posição. Meu lugar não é na ponta, é ali. Sempre dei o máximo e tentei ajudar, independentemente da posição, mas agora estou na minha, onde me sinto melhor e onde posso ajudar mais", declarou João Félix ao canal português Sport TV.

A Noruega terá a chance de dar o troco no domingo que vem, quando voltará a enfrentar Portugal, mas dessa vez no Porto.