Adidas lança camisa especial da Argentina para a despedida de Lionel Messi

O novo uniforme da Adidas da seleção argentina será utilizado na despedida de Messi no dia 6 de outubro, contra Benin, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Lionel Messi, da seleção da Argentina (REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

A Adidas divulgou nesta sexta-feira, dia 25, a camisa especial da Argentina em homenagem a Lionel Messi. O uniforme será utilizado na despedida do craque da seleção sul-americana, marcada para o dia 6 de outubro, contra Benin, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Desenvolvido especialmente para a ocasião, o uniforme reúne elementos tradicionais da identidade argentina com símbolos diretamente ligados à trajetória de Messi. A peça mantém as tradicionais cores azul-celeste e branca, mas conta com detalhes exclusivos para celebrar o legado do astro argentino.

O design tem como principal inspiração a bandeira da Argentina, com o Sol de Maio presente na parte central e detalhes em dourado. O logotipo de Messi aparece no lugar da marca da fornecedora de material esportivo. A camisa de goleiro também seguirá o novo design, mas terá a cor verde-escura.

Antes da despedida do capitão, a seleção argentina ainda disputará outros dois amistosos. O primeiro será contra a Bolívia, no dia 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Depois, a Argentina enfrentará Burkina Faso, no dia 3 de outubro, no Monumental, antes do encerramento da Data Fifa diante de Benin.

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em agosto, pouco mais de um mês depois de a equipe perder por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo. O craque se despede da Argentina com quatro títulos conquistados: a Copa do Mundo de 2022, a Finalíssima de 2022 e duas edições da Copa América, em 2021 e 2024.