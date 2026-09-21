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LONGO CICLO

Campeão do mundo, Luis de la Fuente renova com federação espanhola até 2032

Renovação do contrato de Luis de la Fuente, de 65 anos, foi aprovada "por unanimidade" durante a reunião da diretoria da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (21), em Las Rozas, na região de Madri

AFP

Publicado: 21/09/2026 às 09:48

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Luis De la Fuente, técnico da Espanha, após título da Copa do Mundo/FRANCK FIFE / AFP

Luis De la Fuente, técnico da Espanha, após título da Copa do Mundo (FRANCK FIFE / AFP)

O técnico Luis de la Fuente, campeão com a Espanha na Copa do Mundo de 2026 e da Eurocopa de 2024, renovou o contrato até 2032, anunciou nesta segunda-feira (21) a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Luis de la Fuente ampliará seu contrato com foco nas duas próximas EURO (2028 e 2032) e na Copa do Mundo de 2030, que a Espanha organizará com Portugal, Marrocos, Paraguai, Uruguai e Argentina", informou a entidade em um comunicado.

A renovação do contrato do técnico, de 65 anos, foi aprovada "por unanimidade" durante a reunião da diretoria da RFEF nesta segunda-feira (21), em Las Rozas, na região de Madri.

"Buscamos um projeto de estabilidade e confiança. É uma proposta baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto esportivo que ele lidera, para um ciclo de competição de vários anos e de competições importantes", explicou o presidente da RFEF, Rafael Louzán, citado no comunicado.

"Estamos falando do técnico mais laureado da história da seleção e, depois de 14 anos em nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece: um futuro longo na RFEF", justificou.

O ex-jogador do Athletic Club e do Sevilla, entre outros, chegou ao cargo após o fiasco da Espanha na Copa do Mundo do Catar em 2022 (eliminação nas oitavas de final para Marrocos nos pênaltis) e da saída do então treinador da seleção, Luis Enrique Martínez (atualmente no PSG).

Além dos títulos mundial e europeu, a Espanha também conquistou com Luis de la Fuente a Liga das Nações em 2023 e foi finalista na edição de 2025, derrotada na decisão por Portugal nos pênaltis.

Copa do Mundo , De la Fuente , Espanha
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