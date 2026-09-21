Campeão do mundo, Luis de la Fuente renova com federação espanhola até 2032

Renovação do contrato de Luis de la Fuente, de 65 anos, foi aprovada "por unanimidade" durante a reunião da diretoria da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (21), em Las Rozas, na região de Madri

Luis De la Fuente, técnico da Espanha, após título da Copa do Mundo (FRANCK FIFE / AFP)

O técnico Luis de la Fuente, campeão com a Espanha na Copa do Mundo de 2026 e da Eurocopa de 2024, renovou o contrato até 2032, anunciou nesta segunda-feira (21) a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Luis de la Fuente ampliará seu contrato com foco nas duas próximas EURO (2028 e 2032) e na Copa do Mundo de 2030, que a Espanha organizará com Portugal, Marrocos, Paraguai, Uruguai e Argentina", informou a entidade em um comunicado.

A renovação do contrato do técnico, de 65 anos, foi aprovada "por unanimidade" durante a reunião da diretoria da RFEF nesta segunda-feira (21), em Las Rozas, na região de Madri.

"Buscamos um projeto de estabilidade e confiança. É uma proposta baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto esportivo que ele lidera, para um ciclo de competição de vários anos e de competições importantes", explicou o presidente da RFEF, Rafael Louzán, citado no comunicado.

"Estamos falando do técnico mais laureado da história da seleção e, depois de 14 anos em nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece: um futuro longo na RFEF", justificou.

O ex-jogador do Athletic Club e do Sevilla, entre outros, chegou ao cargo após o fiasco da Espanha na Copa do Mundo do Catar em 2022 (eliminação nas oitavas de final para Marrocos nos pênaltis) e da saída do então treinador da seleção, Luis Enrique Martínez (atualmente no PSG).

Além dos títulos mundial e europeu, a Espanha também conquistou com Luis de la Fuente a Liga das Nações em 2023 e foi finalista na edição de 2025, derrotada na decisão por Portugal nos pênaltis.